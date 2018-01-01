«У погоні за сенсацією не варто зводити наклепи», - Андрій Покровський

Андрій Покровський відповів на закиди журналістів щодо витрат на відпочинок.



Звернення опублікували на онлайн-платформі депутата у Facebook, - пише



На ресурсі bihus.info з'явилося журналістське розслідування про ТОП-10 найдорожчих відпочинків чиновників, в якому згадали й Андрія Покровського.







"Я підтримую журналістів, які своєю роботою об'єктивно висвітлюють недоброчесність державних службовців та невідповідність витрачених ними коштів щодо доходів, які вони отримують з державного бюджету.



Але щодо появи мене в цьому матеріалі хочу заявити таке: я ніколи не перебував і не перебуваю на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування та не є чиновником. Також я не отримую жодних коштів з державного бюджету чи місцевих бюджетів.



Моя діяльність як депутата Луцької міської ради є неоплачуваною. Ті кошти, які вказані у декларації як витрати на готель, є нічим іншим, як витрати, які були здійснені під час моїх робочих поїздок, і не є витратами на відпочинок. Хочу зазначити, що, на відміну від багатьох публічних службовців, я нічого не приховую та чесно декларую усе, як цього вимагає закон.



З повагою до журналістів хочу наголосити, що в погоні за сенсацією не варто зводити наклепи", – зазначив Андрій Покровський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутатвідповів на закиди журналістів щодо витрат на відпочинок.Звернення опублікували на онлайн-платформі депутата у Facebook, - пише Конкурент На ресурсі bihus.info з'явилося журналістське розслідування про ТОП-10 найдорожчих відпочинків чиновників, в якому згадали й Андрія Покровського."Я підтримую журналістів, які своєю роботою об'єктивно висвітлюють недоброчесність державних службовців та невідповідність витрачених ними коштів щодо доходів, які вони отримують з державного бюджету.Але щодо появи мене в цьому матеріалі хочу заявити таке: я ніколи не перебував і не перебуваю на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування та не є чиновником. Також я не отримую жодних коштів з державного бюджету чи місцевих бюджетів.Моя діяльність як депутата Луцької міської ради є неоплачуваною. Ті кошти, які вказані у декларації як витрати на готель, є нічим іншим, як витрати, які були здійснені під час моїх робочих поїздок, і не є витратами на відпочинок. Хочу зазначити, що, на відміну від багатьох публічних службовців, я нічого не приховую та чесно декларую усе, як цього вимагає закон.З повагою до журналістів хочу наголосити, що в погоні за сенсацією не варто зводити наклепи", – зазначив Андрій Покровський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію