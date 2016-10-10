У Нововолинську куплять баки для роздільного сміття





Інформація про тендер на контейнери розміщена на сайті публічних купівель, - пише



Замовником виступає Виробниче управління комунального господарства ЖКО Нововолинської міської ради. Очікувана вартість контейнерів – 300 тисяч гривень.



Станом на 31 серпня торги не завершилися, та взяло участь кілька компаній.



Планують придбати 60 контейнерів: 10 для скла, 10 для паперу та 40 для твердих побутових відходів.



У Нововолинську близько ста сміттєвих майданчиків. Більше трьох років на кожному розміщенні сітки для пластикових пляшок. Тепер на деяких із них з’являться сталеві різнокольорові баки (жовтого, синього, зеленого кольорів) для збору скла, паперу та ТПВ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську з’являться нові контейнери для роздільного сміття.Інформація про тендер на контейнери розміщена на сайті публічних купівель, - пише Буг Замовником виступає Виробниче управління комунального господарства ЖКО Нововолинської міської ради. Очікувана вартість контейнерів – 300 тисяч гривень.Станом на 31 серпня торги не завершилися, та взяло участь кілька компаній.Планують придбати 60 контейнерів: 10 для скла, 10 для паперу та 40 для твердих побутових відходів.У Нововолинську близько ста сміттєвих майданчиків. Більше трьох років на кожному розміщенні сітки для пластикових пляшок. Тепер на деяких із них з’являться сталеві різнокольорові баки (жовтого, синього, зеленого кольорів) для збору скла, паперу та ТПВ.

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