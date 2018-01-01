За добу в Луцьку загубилося двоє дітей. ФОТО

У Луцьку двох дітей, які загубилися, віддали рідним.Сьогодні, близько 9 години, екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення від пасажирів, що в транспортному засобі загубилась дівчинка, - повідомили у прес-службі волинських птрульних.Встановили, що її бабуся вийшла на зупинці, а дитина вийти не встигла і поїхала далі. Вона розплакалась, і небайдужі пасажири зателефонували в поліцію.Полісмени заспокоїли 7-річну дівчину, а невдовзі до зупинки підійшли її рідні.А о 15 годині надійшло повідомлення, що біля ЦУМа виявили хлопчика, який виглядає розгублено. Дитина плакала, пояснила патрульним, що загубилась.5-річного хлопця заспокоїли, пройшлись із ним по прилеглій території і виявили його бабусю, яка, як з’ясувалось, перебувала неподалік. Жінці й передали дитину.