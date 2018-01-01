За добу в Луцьку загубилося двоє дітей. ФОТО
Сьогодні, 18:49
У Луцьку двох дітей, які загубилися, віддали рідним.
Сьогодні, близько 9 години, екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення від пасажирів, що в транспортному засобі загубилась дівчинка, - повідомили у прес-службі волинських птрульних.
Встановили, що її бабуся вийшла на зупинці, а дитина вийти не встигла і поїхала далі. Вона розплакалась, і небайдужі пасажири зателефонували в поліцію.
Полісмени заспокоїли 7-річну дівчину, а невдовзі до зупинки підійшли її рідні.
А о 15 годині надійшло повідомлення, що біля ЦУМа виявили хлопчика, який виглядає розгублено. Дитина плакала, пояснила патрульним, що загубилась.
5-річного хлопця заспокоїли, пройшлись із ним по прилеглій території і виявили його бабусю, яка, як з’ясувалось, перебувала неподалік. Жінці й передали дитину.
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Сьогодні, близько 9 години, екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення від пасажирів, що в транспортному засобі загубилась дівчинка, - повідомили у прес-службі волинських птрульних.
Встановили, що її бабуся вийшла на зупинці, а дитина вийти не встигла і поїхала далі. Вона розплакалась, і небайдужі пасажири зателефонували в поліцію.
Полісмени заспокоїли 7-річну дівчину, а невдовзі до зупинки підійшли її рідні.
А о 15 годині надійшло повідомлення, що біля ЦУМа виявили хлопчика, який виглядає розгублено. Дитина плакала, пояснила патрульним, що загубилась.
5-річного хлопця заспокоїли, пройшлись із ним по прилеглій території і виявили його бабусю, яка, як з’ясувалось, перебувала неподалік. Жінці й передали дитину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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