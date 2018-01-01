Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 вересня





У суботу і в неділю у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимирі-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +13 до +15 градусів, удень до +25…+27.



Вітер північно-східний, східний і північний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимирі-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі від +13 до +15 градусів, удень до +25…+27.Вітер північно-східний, східний і північний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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