Вбивство Захарченка: в окупованому Донецьку заявили про затримання «українських диверсантів»

Олександра Захарченка, який загинув під час вибуху 31 серпня.



Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на "Интерфакс", - пише



Нагадаємо,



Зазначається, що підозрювані – "українські диверсанти і пов'язані з ними особи", заявило джерело, не уточнивши їх кількість. За його словами, їх затримали в машині на проспекті Богдана Хмельницького, де перекрили рух.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронні органи окупованого Донецька оголосили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють у замаху на, який загинув під час вибуху 31 серпня.Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на "Интерфакс", - пише канал 24 Нагадаємо, у центрі окупованого Донецька стався потужний вибух в ресторані "Сепар" , за інформацією ЗМІ, жертвою події став ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко.Зазначається, що підозрювані – "українські диверсанти і пов'язані з ними особи", заявило джерело, не уточнивши їх кількість. За його словами, їх затримали в машині на проспекті Богдана Хмельницького, де перекрили рух.

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