Вбивство Захарченка: в окупованому Донецьку заявили про затримання «українських диверсантів»
Сьогодні, 20:53
Правоохоронні органи окупованого Донецька оголосили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють у замаху на Олександра Захарченка, який загинув під час вибуху 31 серпня.
Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на "Интерфакс", - пише канал 24.
Нагадаємо, у центрі окупованого Донецька стався потужний вибух в ресторані "Сепар", за інформацією ЗМІ, жертвою події став ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко.
Зазначається, що підозрювані – "українські диверсанти і пов'язані з ними особи", заявило джерело, не уточнивши їх кількість. За його словами, їх затримали в машині на проспекті Богдана Хмельницького, де перекрили рух.
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Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на "Интерфакс", - пише канал 24.
Нагадаємо, у центрі окупованого Донецька стався потужний вибух в ресторані "Сепар", за інформацією ЗМІ, жертвою події став ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко.
Зазначається, що підозрювані – "українські диверсанти і пов'язані з ними особи", заявило джерело, не уточнивши їх кількість. За його словами, їх затримали в машині на проспекті Богдана Хмельницького, де перекрили рух.
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