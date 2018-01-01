На Волині поїзд збив чоловіка: подробиці. ВІДЕО





Кажуть, що хлопець просто заснув на колії, – йдеться у сюжеті



Нагадаємо, інцидент трапився 30 серпня.



Швидка доправила потерпілого до Ковельської ЦРЛ, де його прооперували. Наразі лікарі кажуть, що його стан важкий, але стабільний.



«Він був доставлений на приймальне відділення, оглянутий відразу бригадою спеціалістів. Хворий був у свідомості, в тяжкому стані. Був оглянутий травматологом, хірургом та анестезіологом, де і вришили про його транспортування в операційну, бо стан його був тяжкий.



Після операції його перевели у відділення до нас, де він зараз проходить стаціонарне лікування та подальше дообстеження», - розповідає завідувач відділення реанімації Ковельської ЦРЛ Тетяна Приходько.



Чому чоловік заснув на колії та чому машиніст не встиг загальмувати - наразі з'ясовує слідство.



«За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 276 ч.2 - це порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження», - зазначає заступник начальника слідчого відділення Ковельського відділу поліції Катерина Виндюк.



На початку вересня схожий випадок трапився у Житомирській області. Тоді пасажирський потяг сполученням «Київ-Львів» наїхав на 22-річного хлопця, який заснув на рейках. Та історія закінчилась трагічно - хлопець загинув на місці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Доротище тепловоз наїхав на 20-річного волинянина. Ймовірно, він заснув на коліях.Кажуть, що хлопець просто заснув на колії, – йдеться у сюжеті 12 каналу Нагадаємо, інцидент трапився 30 серпня.Швидка доправила потерпілого до Ковельської ЦРЛ, де його прооперували. Наразі лікарі кажуть, що його стан важкий, але стабільний.«Він був доставлений на приймальне відділення, оглянутий відразу бригадою спеціалістів. Хворий був у свідомості, в тяжкому стані. Був оглянутий травматологом, хірургом та анестезіологом, де і вришили про його транспортування в операційну, бо стан його був тяжкий.Після операції його перевели у відділення до нас, де він зараз проходить стаціонарне лікування та подальше дообстеження», - розповідає завідувач відділення реанімації Ковельської ЦРЛ Тетяна Приходько.Чому чоловік заснув на колії та чому машиніст не встиг загальмувати - наразі з'ясовує слідство.«За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 276 ч.2 - це порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження», - зазначає заступник начальника слідчого відділення Ковельського відділу поліціїНа початку вересня схожий випадок трапився у Житомирській області. Тоді пасажирський потяг сполученням «Київ-Львів» наїхав на 22-річного хлопця, який заснув на рейках. Та історія закінчилась трагічно - хлопець загинув на місці.

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