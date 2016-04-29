Вимкнення аналогового телебачення переноситься
Сьогодні, 22:15
1 вересня мало відбутися вимкнення аналового телебачення в Україні. Однак цього не станеться.
Це ТСН підтвердили у Концерні РРТ.
Причина – судовий позов. Кажуть, отримали на руки рішення Сарненського районного суду Рівненської області. Одна із жительок міста вимагає у держави забезпечити право на отримання інформації через аналогове телебачення.
Вона стверджує, що Україна не забезпечила належне покриття цифровим ТБ, не забезпечила соціально незахищених тюнерами. Як результат - частина українців може залишитися без сигналу взагалі. А це - порушення закону "Про інформацію" та Конституції.
У концерні кажуть, хоч і готувалися до відімкнення, втім виконуватимуть судове рішення. Адже воно є пріоритетним. Про ситуацію, вже повідомили Національну раду та Держспецзв'язок.
Втім деякі із областей уже встигли переконатися, що таке бути без українського телебачення. На Миколаївщині у кількох населених пунктах зникли і аналогові, і навіть цифрові канали. І така ситуація може повторитися і в інших містах.
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Це ТСН підтвердили у Концерні РРТ.
Причина – судовий позов. Кажуть, отримали на руки рішення Сарненського районного суду Рівненської області. Одна із жительок міста вимагає у держави забезпечити право на отримання інформації через аналогове телебачення.
Вона стверджує, що Україна не забезпечила належне покриття цифровим ТБ, не забезпечила соціально незахищених тюнерами. Як результат - частина українців може залишитися без сигналу взагалі. А це - порушення закону "Про інформацію" та Конституції.
У концерні кажуть, хоч і готувалися до відімкнення, втім виконуватимуть судове рішення. Адже воно є пріоритетним. Про ситуацію, вже повідомили Національну раду та Держспецзв'язок.
Втім деякі із областей уже встигли переконатися, що таке бути без українського телебачення. На Миколаївщині у кількох населених пунктах зникли і аналогові, і навіть цифрові канали. І така ситуація може повторитися і в інших містах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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