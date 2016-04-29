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Вимкнення аналогового телебачення переноситься

Вимкнення аналогового телебачення переноситься
1 вересня мало відбутися вимкнення аналового телебачення в Україні. Однак цього не станеться.

Це ТСН підтвердили у Концерні РРТ.

Причина – судовий позов. Кажуть, отримали на руки рішення Сарненського районного суду Рівненської області. Одна із жительок міста вимагає у держави забезпечити право на отримання інформації через аналогове телебачення.

Вона стверджує, що Україна не забезпечила належне покриття цифровим ТБ, не забезпечила соціально незахищених тюнерами. Як результат - частина українців може залишитися без сигналу взагалі. А це - порушення закону "Про інформацію" та Конституції.

У концерні кажуть, хоч і готувалися до відімкнення, втім виконуватимуть судове рішення. Адже воно є пріоритетним. Про ситуацію, вже повідомили Національну раду та Держспецзв'язок.

Втім деякі із областей уже встигли переконатися, що таке бути без українського телебачення. На Миколаївщині у кількох населених пунктах зникли і аналогові, і навіть цифрові канали. І така ситуація може повторитися і в інших містах.

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Теги: телебачення, проблема, Україна
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