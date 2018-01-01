У Ковелі дівчина ледь не стрибнула з даху багатоповерхового будинку. ФОТО
Сьогодні, 22:41
У Ковелі поліцейські зняли з даху 16-річну дівчинку, яка могла стрибнути униз.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
«Дівчина стоїть на даху 9-поверхівки біля парапету, можливо, хоче стрибнути вниз», - тривожне повідомлення отримали ковельські патрульні поліцейські сьогодні, близько 19 години, з вулиці Заводської.
Екіпаж прибув миттєво, полісмени вибігли на дах будівлі та обережно підійшли до дівчини, яка сиділа на краю та плакала.
Встановили, що їй 16 років, а вибралась сюди через якісь життєві негаразди.
«Ми заспокоїли її, поспілкувались, відсунули від краю. Потому спустились вниз та знайшли родичку, якій повідомили про випадок. Дівчину завезли до лікарні на додаткове обстеження медиками», - повідомив інспектор Патрульної поліції Роман.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
«Дівчина стоїть на даху 9-поверхівки біля парапету, можливо, хоче стрибнути вниз», - тривожне повідомлення отримали ковельські патрульні поліцейські сьогодні, близько 19 години, з вулиці Заводської.
Екіпаж прибув миттєво, полісмени вибігли на дах будівлі та обережно підійшли до дівчини, яка сиділа на краю та плакала.
Встановили, що їй 16 років, а вибралась сюди через якісь життєві негаразди.
«Ми заспокоїли її, поспілкувались, відсунули від краю. Потому спустились вниз та знайшли родичку, якій повідомили про випадок. Дівчину завезли до лікарні на додаткове обстеження медиками», - повідомив інспектор Патрульної поліції Роман.
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