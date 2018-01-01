У Ковелі дівчина ледь не стрибнула з даху багатоповерхового будинку. ФОТО

У Ковелі поліцейські зняли з даху 16-річну дівчинку, яка могла стрибнути униз.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.«Дівчина стоїть на даху 9-поверхівки біля парапету, можливо, хоче стрибнути вниз», - тривожне повідомлення отримали ковельські патрульні поліцейські сьогодні, близько 19 години, з вулиці Заводської.Екіпаж прибув миттєво, полісмени вибігли на дах будівлі та обережно підійшли до дівчини, яка сиділа на краю та плакала.Встановили, що їй 16 років, а вибралась сюди через якісь життєві негаразди.«Ми заспокоїли її, поспілкувались, відсунули від краю. Потому спустились вниз та знайшли родичку, якій повідомили про випадок. Дівчину завезли до лікарні на додаткове обстеження медиками», - повідомив інспектор Патрульної поліції Роман.