В Одесі пограбували автобус популярного українського гурту





Про це



З транспорту витягли всі музичні інструменти гурту – ексклюзивні та дорогі. Гурт навіть призначив винагороду за повернення найнеобхіднішого для них приладдя.



Музиканти просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією – зв'язатись з ними через сторінку у Facebook.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 серпня, в Одесі на парковці клубу "Пляжнік" пограбували концертний автобус гурту СКАЙ.Про це ТСН розповіли у менеджменті гурту.З транспорту витягли всі музичні інструменти гурту – ексклюзивні та дорогі. Гурт навіть призначив винагороду за повернення найнеобхіднішого для них приладдя.Музиканти просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією – зв'язатись з ними через сторінку у Facebook.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію