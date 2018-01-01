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В Одесі пограбували автобус популярного українського гурту

В Одесі пограбували автобус популярного українського гурту
31 серпня, в Одесі на парковці клубу "Пляжнік" пограбували концертний автобус гурту СКАЙ.

Про це ТСН розповіли у менеджменті гурту.

З транспорту витягли всі музичні інструменти гурту – ексклюзивні та дорогі. Гурт навіть призначив винагороду за повернення найнеобхіднішого для них приладдя.

Музиканти просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією – зв'язатись з ними через сторінку у Facebook.

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Теги: гурт, автобус, пограбування
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