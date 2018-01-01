В Одесі пограбували автобус популярного українського гурту
31 серпень, 23:43
31 серпня, в Одесі на парковці клубу "Пляжнік" пограбували концертний автобус гурту СКАЙ.
Про це ТСН розповіли у менеджменті гурту.
З транспорту витягли всі музичні інструменти гурту – ексклюзивні та дорогі. Гурт навіть призначив винагороду за повернення найнеобхіднішого для них приладдя.
Музиканти просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією – зв'язатись з ними через сторінку у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це ТСН розповіли у менеджменті гурту.
З транспорту витягли всі музичні інструменти гурту – ексклюзивні та дорогі. Гурт навіть призначив винагороду за повернення найнеобхіднішого для них приладдя.
Музиканти просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією – зв'язатись з ними через сторінку у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
1 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Одесі пограбували автобус популярного українського гурту
31 серпень, 23:43
Вимкнення аналогового телебачення переноситься
31 серпень, 22:15
Австрійський імператор у Володимирі. РЕТРОФОТО
31 серпень, 21:58