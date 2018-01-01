вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

1 вересня на Волині: гортаючи календар

1 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначається початок нового навчального року – День знань. Вітаємо школярів, студентів, викладачів та вчителів з цим святом. І зичимо мудрості та наполегливості в житті й навчанні.

День народження 1 вересня відзначає волинський історик та археолог, завідувач кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Михайло Кучинко.

Цього дня також день народження у журналіста газети «Вісник і К» Сергія Крайвановича.

За церковним календарем іменинниками першого вересня є Андрій, Тимофій та Фекла.

ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!

У народі 1 вересня вшановували Андрія й Стратилата і говорили, що Стратилат «бабиним літом» багатий, тобто від цього часу починається «бабине літо».

У 2012 році 1 вересня помер відомий волинський краєзнавець Григорій Гуртовий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гортаючи календар, Волинь, ВолиньPost
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
1 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Одесі пограбували автобус популярного українського гурту
31 серпень, 23:43
У Ковелі дівчина ледь не стрибнула з даху багатоповерхового будинку. ФОТО
31 серпень, 22:41
Вимкнення аналогового телебачення переноситься
31 серпень, 22:15
Австрійський імператор у Володимирі. РЕТРОФОТО
31 серпень, 21:58
Схожі новини
27 серпня на Волині: гортаючи календар 27 серпня на Волині: гортаючи календар
27 серпень, 00:00
Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 2) Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 2)
09 серпень, 10:13
У Ковелі дівчина ледь не стрибнула з даху багатоповерхового будинку. ФОТО У Ковелі дівчина ледь не стрибнула з даху багатоповерхового будинку. ФОТО
31 серпень, 22:41
Австрійський імператор у Володимирі. РЕТРОФОТО Австрійський імператор у Володимирі. РЕТРОФОТО
31 серпень, 21:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центральному парку Луцька хочуть заборонити рибалити
31 серпень, 14:25
 1
1 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Одесі пограбували автобус популярного українського гурту
31 серпень, 23:43
 0
У Ковелі дівчина ледь не стрибнула з даху багатоповерхового будинку. ФОТО
31 серпень, 22:41
 0
Вимкнення аналогового телебачення переноситься
31 серпень, 22:15
 0
Медіа
відео
1/8