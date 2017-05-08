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Вбивство Захарченка: розповіли подробиці інциденту. ФОТО

Вбивство Захарченка: розповіли подробиці інциденту. ФОТО
Опублікували фотографії кафе, у якому був здійснений замах на ватажка так званої «ДНР» та навели деталі вибуху.

Про це повідомляє УНН з посиланням на російське видання «Коммерсант».

Вибух в кафе «Сепар» на бульварі Пушкіна прогримів близько 17 години. В цей час в закладі почали збиратися високопоставлені так звані «чиновники ДНР», щоб, за попередніми даними, пом’янути померлого напередодні Йосипа Кобзона. У зв’язку з кончиною народного артиста Росії, який активно підтримував ДНР, у «республіці» був оголошений триденний траур.

Для Олександра Захарченко смерть Кобзона стала і «особистої втратою», як вважають російські ЗМІ — він добре знав артиста і навіть підспівував йому зі сцени на концертах в Донецьку.

В результаті вибуху Олександр Захарченко отримав важкі поранення, від яких помер в лікарні, куди його доставила з місця події охорона. Ще кілька людей, в тому числі «міністр з податків і зборів ДНР Олександр Тимофєєв», отримали поранення і травми.

За попередніми даними, вибуховий пристрій невеликої потужності було закладено в один з освітлювальних приладів, встановлених в кафе, — торшер або люстру, а в дію приводилося дзвінком з телефону.

У Донецьку ввели надзвичайний стан, а на вулиці вивели війська і бронетехніку. В ході операції, як оголошено так званому «МВС ДНР», на проспекті Богдана Хмельницького, що знаходиться в півтора кілометрах від місця події, вдалося затримати кількох підозрюваних — ними виявилися «українські диверсанти», але іншої інформації про це немає.
Вбивство Захарченка: розповіли подробиці інциденту. ФОТО
Вбивство Захарченка: розповіли подробиці інциденту. ФОТО
Вбивство Захарченка: розповіли подробиці інциденту. ФОТО

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Теги: ДНР, Захарченко, вбивство
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