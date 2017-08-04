Голова Горохівської РДА розповіла, з чого планує почати роботу у районі. ФОТО

Голова Горохівської РДАрозповіла, що спершу планує зробити у районі.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.Юлія Гринчук подякувала усім за привітання та щирі слова.«31 серпня - останній день літа і перший робочий день на посаді голови Горохівської райдержадміністрації...Те, що в районі є дороги - вже досягнення, те що вони в більшості своїй "напрямки" - питапння для вирішення», – йдеться у дописі.«Сьогодні геогафія мого робочого дня максимально широка: Луцьк-Горохів-Мар'янівка-Берестечко... Ознайомлення із станом доріг та спільно з головою ради пошук шляхів вирішення гострого питання.Скоро сезон буряків...Буде дорога - буде цукор)))» – запевнила голова Горохівської РДА.