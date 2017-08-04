Новоспечена голова Горохівської РДА розповіла, з чого планує почати роботу у районі. ФОТО
Сьогодні, 01:43
Голова Горохівської РДА Юлія Гринчук розповіла, що спершу планує зробити у районі.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Юлія Гринчук подякувала усім за привітання та щирі слова.
«31 серпня - останній день літа і перший робочий день на посаді голови Горохівської райдержадміністрації...
Те, що в районі є дороги - вже досягнення, те що вони в більшості своїй "напрямки" - питапння для вирішення», – йдеться у дописі.
«Сьогодні геогафія мого робочого дня максимально широка: Луцьк-Горохів-Мар'янівка-Берестечко... Ознайомлення із станом доріг та спільно з головою ради пошук шляхів вирішення гострого питання.
Скоро сезон буряків...
Буде дорога - буде цукор)))» – запевнила голова Горохівської РДА.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Юлія Гринчук подякувала усім за привітання та щирі слова.
«31 серпня - останній день літа і перший робочий день на посаді голови Горохівської райдержадміністрації...
Те, що в районі є дороги - вже досягнення, те що вони в більшості своїй "напрямки" - питапння для вирішення», – йдеться у дописі.
«Сьогодні геогафія мого робочого дня максимально широка: Луцьк-Горохів-Мар'янівка-Берестечко... Ознайомлення із станом доріг та спільно з головою ради пошук шляхів вирішення гострого питання.
Скоро сезон буряків...
Буде дорога - буде цукор)))» – запевнила голова Горохівської РДА.
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