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Новоспечена голова Горохівської РДА розповіла, з чого планує почати роботу у районі. ФОТО

Новоспечена голова Горохівської РДА розповіла, з чого планує почати роботу у районі. ФОТО
Голова Горохівської РДА Юлія Гринчук розповіла, що спершу планує зробити у районі.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Юлія Гринчук подякувала усім за привітання та щирі слова.

«31 серпня - останній день літа і перший робочий день на посаді голови Горохівської райдержадміністрації...

Те, що в районі є дороги - вже досягнення, те що вони в більшості своїй "напрямки" - питапння для вирішення», – йдеться у дописі.

«Сьогодні геогафія мого робочого дня максимально широка: Луцьк-Горохів-Мар'янівка-Берестечко... Ознайомлення із станом доріг та спільно з головою ради пошук шляхів вирішення гострого питання.
Скоро сезон буряків...

Буде дорога - буде цукор)))» – запевнила голова Горохівської РДА.
Новоспечена голова Горохівської РДА розповіла, з чого планує почати роботу у районі. ФОТО
Новоспечена голова Горохівської РДА розповіла, з чого планує почати роботу у районі. ФОТО
Новоспечена голова Горохівської РДА розповіла, з чого планує почати роботу у районі. ФОТО
Новоспечена голова Горохівської РДА розповіла, з чого планує почати роботу у районі. ФОТО
Новоспечена голова Горохівської РДА розповіла, з чого планує почати роботу у районі. ФОТО

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Теги: Гринчук, Горохів, РДА, Волинь
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