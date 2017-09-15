Обережно, ракети: на Волині навчатиметься авіація





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив начальник авіаційного полігону, полковник Ігор Пчельніков.



Навчання триватимуть 5-7 вересня.



Зазначають, що будуть застосовуватися авіаційні засоби ураження (бомбометання, пуски ракет) вдень та вночі, а також випробування ракет класу «Повітря-Земля».



«Так, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тис. гектарів і розміщений в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На авіаційному полігоні, що у селі Поворськ Ковельського району, проводитимуться навчання.Про цеповідомив начальник авіаційного полігону, полковникНавчання триватимуть 5-7 вересня.Зазначають, що будуть застосовуватися авіаційні засоби ураження (бомбометання, пуски ракет) вдень та вночі, а також випробування ракет класу «Повітря-Земля».«Так, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тис. гектарів і розміщений в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин», - йдеться у повідомленні.

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