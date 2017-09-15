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Обережно, ракети: на Волині навчатиметься авіація

Обережно, ракети: на Волині навчатиметься авіація
На авіаційному полігоні, що у селі Поворськ Ковельського району, проводитимуться навчання.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив начальник авіаційного полігону, полковник Ігор Пчельніков.

Навчання триватимуть 5-7 вересня.

Зазначають, що будуть застосовуватися авіаційні засоби ураження (бомбометання, пуски ракет) вдень та вночі, а також випробування ракет класу «Повітря-Земля».

«Так, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тис. гектарів і розміщений в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин», - йдеться у повідомленні.

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Теги: полігон, навчання, Волинь, авіація
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