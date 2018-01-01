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Повідомили, коли поховають Захарченка

Повідомили, коли поховають Захарченка
У донецькому оперному театрі відбудеться прощання із загиблим ватажком псевдореспубліки «ДНР» Олександром Захарченком.

Про це повідомив журналістам тимчасово виконуючий обов'язки голови "ДНР" Дмитро Трапєзніков, передає ТСН.

Нагадаємо, звістка про смерть Захарченка стала відома 31 серпня.

"У зв'язку з тим, що сталося, оголошений траур 1,2,3 вересня. Похорон і прощання плануються на 2 вересня. Початок прощальної панахиди розпочнеться в театрі опери та балету з 9 ранку", — сказав Трапезніков.

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Теги: Захарченко, смерть
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