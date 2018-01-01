Повідомили, коли поховають Захарченка





Про це повідомив журналістам тимчасово виконуючий обов'язки голови "ДНР" Дмитро Трапєзніков, передає



Нагадаємо, звістка про смерть Захарченка стала відома 31 серпня.



"У зв'язку з тим, що сталося, оголошений траур 1,2,3 вересня. Похорон і прощання плануються на 2 вересня. Початок прощальної панахиди розпочнеться в театрі опери та балету з 9 ранку", — сказав Трапезніков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У донецькому оперному театрі відбудеться прощання із загиблим ватажком псевдореспубліки «ДНР» Олександром Захарченком.Про це повідомив журналістам тимчасово виконуючий обов'язки голови "ДНР", передає ТСН Нагадаємо,"У зв'язку з тим, що сталося, оголошений траур 1,2,3 вересня. Похорон і прощання плануються на 2 вересня. Початок прощальної панахиди розпочнеться в театрі опери та балету з 9 ранку", — сказав Трапезніков.

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