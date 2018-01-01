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Волинським школам не вистачає книг

Волинським школам не вистачає книг
У волинських школах - нестача підручників.

Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь.

Це – бібліотека 9 школи Луцька. Завідувачка бібліотеки Неля Ігнатович розповідає: підручників, які цього року друкують за новою програмою, недостатньо. Для першокласників отримали букварі. Решту книг чекають.

"В них має бути ще математика, англійська мова та "Я досліджую світ".

Для десятих класів ще жодного підручника немає. Їх немає взагалі по Україні. Але є електронні версії, вже нові. Так що діти, 10 клас, можуть займатися за електронними версіями", - сказала вона.

Мама першокласниці Наталія Фещук розповіла, що не переживає через відсутність підручників. За її словами, вона не переживає за відсутність підручників.

Два перших класи цієї школи навчатимуться за програмою "На крилах успіху". Вчителька Віта Левенець каже, що це дасть змогу першачкам обійтися без підручників.

"Ось, це те, що на даний момент є. Все ламіноване. Журнал-посібник. Ми його використовуємо лише один тиждень. На наступний тиждень – новий. Всі предмети. Діти носять тільки один журнал-посібник».

Зі слів очільниці обласного управління освіти, нестача підручників у решти першачків не вплине на навчальний процес.

"Перший місяць, так, як і задекларовано, буде проходити адаптаційний період без підручників", - зазначила Людмила Плахотна.

П'ятикласників, каже Плахотна, мають забезпечити підручниками у перших числах вересня.

«Я думаю, що, можливо, 3-5, вже будуть 100%», – переконана посадовиця.

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Теги: підручник, школа, Луцьк
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