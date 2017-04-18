Поліцейські вилучили наркотиків на 4,5 мільйона гривень. ФОТО





Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає



Так, під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили власників наркоплантацій.



"31 серпня працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області спільно зі слідчими проведено два санкціонованих обшуки у Камянсько-Дніпровському та Запорізькому районах", - йдеться в повідомленні.



У селі Велика Знам’янка, за місцем мешкання раніше незасудженого чоловіка 1980 року народження, поліцейські виявили та вилучили близько 20 кг наркотичної речовини у подрібненому та висушеному стані у вигляді "шишок", попередньо встановлено, що це марихуана, та 1000 кущів нарковмісних рослин відбірної коноплі з ознаками культивації та поливу.



А в селі Лисогірка чоловік 1970 року народження на території домоволодіння влаштував плантацію коноплі, забезпечивши спеціальним освітленням, вентиляцією, системою поливу, добривом та температурним режимом. Правоохоронці вилучили 300 кущів нарковмісних рослин відбірної коноплі та 10 кг наркотичної речовини у подрібненому та висушеному стані у вигляді "шишок". Попередньо також встановлено, що це марихуана.



"За цінами наркозбувачів вартість вилученого наркотичного засобу загалом складає понад 4,5 мільйонів гривень. Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. В обох випадках вирішується питання про затримання зловмисників в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначили в поліції.



У діях фігурантів вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.2 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запорізькій області правоохоронці провели обшуки та вилучили наркотики вартістю 4,5 мільйона гривень.Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН Так, під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили власників наркоплантацій."31 серпня працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області спільно зі слідчими проведено два санкціонованих обшуки у Камянсько-Дніпровському та Запорізькому районах", - йдеться в повідомленні.У селі Велика Знам’янка, за місцем мешкання раніше незасудженого чоловіка 1980 року народження, поліцейські виявили та вилучили близько 20 кг наркотичної речовини у подрібненому та висушеному стані у вигляді "шишок", попередньо встановлено, що це марихуана, та 1000 кущів нарковмісних рослин відбірної коноплі з ознаками культивації та поливу.А в селі Лисогірка чоловік 1970 року народження на території домоволодіння влаштував плантацію коноплі, забезпечивши спеціальним освітленням, вентиляцією, системою поливу, добривом та температурним режимом. Правоохоронці вилучили 300 кущів нарковмісних рослин відбірної коноплі та 10 кг наркотичної речовини у подрібненому та висушеному стані у вигляді "шишок". Попередньо також встановлено, що це марихуана."За цінами наркозбувачів вартість вилученого наркотичного засобу загалом складає понад 4,5 мільйонів гривень. Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. В обох випадках вирішується питання про затримання зловмисників в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначили в поліції.У діях фігурантів вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.2 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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