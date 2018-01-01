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Рекордні картоплини: волинянка показала небувалий урожай. ФОТО

Рекордні картоплини: волинянка показала небувалий урожай. ФОТО
Директорка Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки Ольга Бойко виклала у мережу світлини небувалого урожаю картоплі.

Фотознімаками жінка поділилася на своїй сторінці у мережі Facebook.

На фото жінка стоїть на тлі кузова, наватнаженого зібраною картоплею, однак найбільші екземпляри тримає у руках. Картопля, яку демонструє Бойко, вражає своїми розмірами - у коментараях користувачі зазаначають, що у доброї господині гарний врожай.
Рекордні картоплини: волинянка показала небувалий урожай. ФОТО
Рекордні картоплини: волинянка показала небувалий урожай. ФОТО

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Теги: картопля, рекорд
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