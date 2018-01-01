Рекордні картоплини: волинянка показала небувалий урожай. ФОТО

Ольга Бойко виклала у мережу світлини небувалого урожаю картоплі.



Фотознімаками жінка поділилася на



На фото жінка стоїть на тлі кузова, наватнаженого зібраною картоплею, однак найбільші екземпляри тримає у руках. Картопля, яку демонструє Бойко, вражає своїми розмірами - у коментараях користувачі зазаначають, що у доброї господині гарний врожай.



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