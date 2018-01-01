Рекордні картоплини: волинянка показала небувалий урожай. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Директорка Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки Ольга Бойко виклала у мережу світлини небувалого урожаю картоплі.
Фотознімаками жінка поділилася на своїй сторінці у мережі Facebook.
На фото жінка стоїть на тлі кузова, наватнаженого зібраною картоплею, однак найбільші екземпляри тримає у руках. Картопля, яку демонструє Бойко, вражає своїми розмірами - у коментараях користувачі зазаначають, що у доброї господині гарний врожай.
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Фотознімаками жінка поділилася на своїй сторінці у мережі Facebook.
На фото жінка стоїть на тлі кузова, наватнаженого зібраною картоплею, однак найбільші екземпляри тримає у руках. Картопля, яку демонструє Бойко, вражає своїми розмірами - у коментараях користувачі зазаначають, що у доброї господині гарний врожай.
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