Повідомили, скільки на Волині першачків





Таку цифру озвучили в обласному управлінні освіти за оперативними даними, - пише



Як розповіла заступник начальника Управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, начальник відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти Тетяна Соломіна, ці дані будуть уточнені 5 вересня, як і число старшокласників.



1-го вересня відбудуться урочистості з нагоди Дня знань у закладах загальної освіти Луцька, у деяких школах області – у понеділок, 3-го вересня.



Загалом по Україні свято Першого дзвоника покличе близько 448 тисяч першокласників.



Нагадаємо, у Луцьку у перший клас

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині цьогоріч у перший клас підуть 15 775 школяриків.Таку цифру озвучили в обласному управлінні освіти за оперативними даними, - пише газета "Волинь" Як розповіла заступник начальника Управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, начальник відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, ці дані будуть уточнені 5 вересня, як і число старшокласників.1-го вересня відбудуться урочистості з нагоди Дня знань у закладах загальної освіти Луцька, у деяких школах області – у понеділок, 3-го вересня.Загалом по Україні свято Першого дзвоника покличе близько 448 тисяч першокласників.Нагадаємо, у Луцьку у перший клас підуть 3100 дітей

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