Повідомили, скільки на Волині першачків
Сьогодні, 19:08
На Волині цьогоріч у перший клас підуть 15 775 школяриків.
Таку цифру озвучили в обласному управлінні освіти за оперативними даними, - пише газета "Волинь".
Як розповіла заступник начальника Управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, начальник відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти Тетяна Соломіна, ці дані будуть уточнені 5 вересня, як і число старшокласників.
1-го вересня відбудуться урочистості з нагоди Дня знань у закладах загальної освіти Луцька, у деяких школах області – у понеділок, 3-го вересня.
Загалом по Україні свято Першого дзвоника покличе близько 448 тисяч першокласників.
Нагадаємо, у Луцьку у перший клас підуть 3100 дітей.
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Таку цифру озвучили в обласному управлінні освіти за оперативними даними, - пише газета "Волинь".
Як розповіла заступник начальника Управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, начальник відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти Тетяна Соломіна, ці дані будуть уточнені 5 вересня, як і число старшокласників.
1-го вересня відбудуться урочистості з нагоди Дня знань у закладах загальної освіти Луцька, у деяких школах області – у понеділок, 3-го вересня.
Загалом по Україні свято Першого дзвоника покличе близько 448 тисяч першокласників.
Нагадаємо, у Луцьку у перший клас підуть 3100 дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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