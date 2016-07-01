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Повідомили, скільки на Волині першачків

Повідомили, скільки на Волині першачків
На Волині цьогоріч у перший клас підуть 15 775 школяриків.

Таку цифру озвучили в обласному управлінні освіти за оперативними даними, - пише газета "Волинь".

Як розповіла заступник начальника Управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, начальник відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти Тетяна Соломіна, ці дані будуть уточнені 5 вересня, як і число старшокласників.

1-го вересня відбудуться урочистості з нагоди Дня знань у закладах загальної освіти Луцька, у деяких школах області – у понеділок, 3-го вересня.

Загалом по Україні свято Першого дзвоника покличе близько 448 тисяч першокласників.

Нагадаємо, у Луцьку у перший клас підуть 3100 дітей.

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Теги: перший клас, діти, статистика
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