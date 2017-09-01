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На Волині патрульні посилили роботу поблизу шкіл

На Волині патрульні посилили роботу поблизу шкіл
На Волині сьогодні, 1 вересня, патрульна поліція посилено працює поблизу навчальних закладів.

Про це повідомляють на сторінці патрульних у мережі Facebook.

У повідомленні йдеться, що таке рішення пов'язане із тм, що нині у навчальних закладах чимало дітей та дорослих.

"Успішного та безпечного всім року!
Нехай новий навчальний рік приносить лише радість та нові звершення", - йдеться у повідомленні.

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Теги: патрульна поліція, школа, 1 вересня
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