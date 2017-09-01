вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Подарунки до Дня знань: луцький депутат привітав школи рідного мікрорайону

Подарунки до Дня знань: луцький депутат привітав школи рідного мікрорайону
Депутат Луцької міської ради Микола Яручик подарував усім школам мікрорайону ЛПЗ кольорові принтери, а найкращі учні шкіл отримають ще й грошові премії.

Про це йдеться у відео, яке обранець громади опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Перше вересня без подарунків не буває, тому усі школи мікрорайону ЛПЗ отримають кольоровоі фарбики друку "EPSON", а найркщі учні цих навчальних закадів отримають грошові премії за рішенням педагогічного колективу", - каже Яручик. Опісля він привіта усіх школяриків із Днем знань.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: подарунок, 1 вересня, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Сьогодні, 12:01
Свято першого дзвоника у луцькій школі №22. ФОТО
Сьогодні, 11:43
Подарунки до Дня знань: луцький депутат привітав школи рідного мікрорайону
Сьогодні, 11:27
У Луцьку автівка не пригальмувала на «зебрі» та ледь не збила людей. ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
На Волині патрульні посилили роботу поблизу шкіл
Сьогодні, 10:46
Схожі новини
На Волині патрульні посилили роботу поблизу шкіл На Волині патрульні посилили роботу поблизу шкіл
Сьогодні, 10:46
У селі на Волині батьки не пустили дітей 1 вересня в школу У селі на Волині батьки не пустили дітей 1 вересня в школу
01 вересень, 2017, 17:36
Перевірили, чи готові школи Володимира до навчального року Перевірили, чи готові школи Володимира до навчального року
31 серпень, 2017, 14:20
Ковельській школі подарували новенькі комп'ютери Ковельській школі подарували новенькі комп'ютери
07 жовтень, 2016, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центральному парку Луцька хочуть заборонити рибалити
31 серпень, 14:25
 1
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Сьогодні, 12:01
 0
Свято першого дзвоника у луцькій школі №22. ФОТО
Сьогодні, 11:43
 0
Подарунки до Дня знань: луцький депутат привітав школи рідного мікрорайону
Сьогодні, 11:27
 0
У Луцьку автівка не пригальмувала на «зебрі» та ледь не збила людей. ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8