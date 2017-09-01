Подарунки до Дня знань: луцький депутат привітав школи рідного мікрорайону
Сьогодні, 11:27
Депутат Луцької міської ради Микола Яручик подарував усім школам мікрорайону ЛПЗ кольорові принтери, а найкращі учні шкіл отримають ще й грошові премії.
Про це йдеться у відео, яке обранець громади опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook.
"Перше вересня без подарунків не буває, тому усі школи мікрорайону ЛПЗ отримають кольоровоі фарбики друку "EPSON", а найркщі учні цих навчальних закадів отримають грошові премії за рішенням педагогічного колективу", - каже Яручик. Опісля він привіта усіх школяриків із Днем знань.
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Про це йдеться у відео, яке обранець громади опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook.
"Перше вересня без подарунків не буває, тому усі школи мікрорайону ЛПЗ отримають кольоровоі фарбики друку "EPSON", а найркщі учні цих навчальних закадів отримають грошові премії за рішенням педагогічного колективу", - каже Яручик. Опісля він привіта усіх школяриків із Днем знань.
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