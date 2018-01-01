У Луцьку автівка не пригальмувала на «зебрі» та ледь не збила людей. ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
У Луцьку на вулиці Ковельській автомобіль на великій швидкості "пролетів" на червоний сигнал світлофору та ледь на збив пішоходів.
Відео з відеореєстратора опублікував Юра Яртих у групі АвтоАндони Луцька у мережі Facebook.
Інцидент трапився 31 серпня близько 22-ої години на вулиці Ковельській. Авітвки почали гальмувати на червоне світло, а пішоходи почали переходити дорогу. Однак одне авто не стишило швидкості і буквально пролетіло повз пішоходів, які вже були на проїжджій частині.
"За крок до біди...", - пише користувач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео з відеореєстратора опублікував Юра Яртих у групі АвтоАндони Луцька у мережі Facebook.
Інцидент трапився 31 серпня близько 22-ої години на вулиці Ковельській. Авітвки почали гальмувати на червоне світло, а пішоходи почали переходити дорогу. Однак одне авто не стишило швидкості і буквально пролетіло повз пішоходів, які вже були на проїжджій частині.
"За крок до біди...", - пише користувач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Свято першого дзвоника у луцькій школі №22. ФОТО
Сьогодні, 11:43
У Луцьку автівка не пригальмувала на «зебрі» та ледь не збила людей. ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
На Волині патрульні посилили роботу поблизу шкіл
Сьогодні, 10:46
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Сьогодні, 10:00