У Луцьку автівка не пригальмувала на «зебрі» та ледь не збила людей. ВІДЕО

У Луцьку на вулиці Ковельській автомобіль на великій швидкості "пролетів" на червоний сигнал світлофору та ледь на збив пішоходів.Відео з відеореєстратора опублікуваву групі АвтоАндони Луцька у мережі Facebook.Інцидент трапився 31 серпня близько 22-ої години на вулиці Ковельській. Авітвки почали гальмувати на червоне світло, а пішоходи почали переходити дорогу. Однак одне авто не стишило швидкості і буквально пролетіло повз пішоходів, які вже були на проїжджій частині."За крок до біди...", - пише користувач.