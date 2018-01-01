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У Луцьку автівка не пригальмувала на «зебрі» та ледь не збила людей. ВІДЕО

У Луцьку автівка не пригальмувала на «зебрі» та ледь не збила людей. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Ковельській автомобіль на великій швидкості "пролетів" на червоний сигнал світлофору та ледь на збив пішоходів.

Відео з відеореєстратора опублікував Юра Яртих у групі АвтоАндони Луцька у мережі Facebook.

Інцидент трапився 31 серпня близько 22-ої години на вулиці Ковельській. Авітвки почали гальмувати на червоне світло, а пішоходи почали переходити дорогу. Однак одне авто не стишило швидкості і буквально пролетіло повз пішоходів, які вже були на проїжджій частині.
"За крок до біди...", - пише користувач.


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Теги: авто, інцидент
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