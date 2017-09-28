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«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами серпня

«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами серпня
Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net».

Отож, згідно зі статистикою серпня, найпопулярнішими регіональними інтернет-виданнями є Інформаційне агентство ВолиньPost та Інформаційне агентство "Волинські новини".

Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".

Так, у серпні сайт читала 1 224 431 людина.
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами серпня


Тоді як "Волинські новини" читали на 174 224 людей менше - 1 050 207.

«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами серпня

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вдячна кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у серпні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

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Теги: ВолиньPost, рейтинг, ЗМІ
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