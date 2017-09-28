«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами серпня
Сьогодні, 15:00
Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net».
Отож, згідно зі статистикою серпня, найпопулярнішими регіональними інтернет-виданнями є Інформаційне агентство ВолиньPost та Інформаційне агентство "Волинські новини".
Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".
Так, у серпні сайт читала 1 224 431 людина.
Тоді як "Волинські новини" читали на 174 224 людей менше - 1 050 207.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вдячна кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у серпні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Отож, згідно зі статистикою серпня, найпопулярнішими регіональними інтернет-виданнями є Інформаційне агентство ВолиньPost та Інформаційне агентство "Волинські новини".
Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".
Так, у серпні сайт читала 1 224 431 людина.
Тоді як "Волинські новини" читали на 174 224 людей менше - 1 050 207.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вдячна кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у серпні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Помер відомий терорист, який був соратником Захарченка
Сьогодні, 15:34
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами серпня
Сьогодні, 15:00
Лучанина, який жив у машині, прилаштують у притулок від церкви
Сьогодні, 14:46