Лучанина, який жив у машині, прилаштують у притулок від церкви
Сьогодні, 14:46
Лучанина Георгія Назарчука, який понад тиждень прожив у машині після того, як його виписали із квартири, на деякий час поселять у Центрі обліку бездомних, яким опікується "Фіміам".
Про це повідомляють на сторінці департаменту соціальної політики Луцької міської ради у мережі Facebook.
Нагадаємо, 61-річний інвалід першої групи Георгій Назарчук жив у побитій авітвці поблизу луцької багатоповерхівки, бо поки він лежав у лікарні, його виписали із помешкання.
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У повідомленні йдеться, що 31 серпня із Назарчуком зустрілася директорка департаменту соціальної політики Вікторія Майборода, директорка територіального центру соціального обслуговування Луцька Галина Шатецька, а також із представниками управління охорони здоров’я та юристи з Центру надання безоплатної правової допомоги. Окрім того, на зустіч завітала і рідна сестра чоловіка.
Зрештою, вирішили допомогти чоловіку якнайскоріше пройти медобстеження, а відтак тимчасово поселити його в Центр обліку бездомних, яким опікується церква "Фіміам". Окрім того, Назарчук отримає безкоштовний юрдичний супровід для вирішення проблем.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту соціальної політики Луцької міської ради у мережі Facebook.
Нагадаємо, 61-річний інвалід першої групи Георгій Назарчук жив у побитій авітвці поблизу луцької багатоповерхівки, бо поки він лежав у лікарні, його виписали із помешкання.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: "НАЙКРАЩИЙ В СВІТІ ДЯДЯ ЖОРА: ІСТОРІЯ ЛУЧАНИНА, ЯКИЙ ЖИВЕ У МАШИНІ
У повідомленні йдеться, що 31 серпня із Назарчуком зустрілася директорка департаменту соціальної політики Вікторія Майборода, директорка територіального центру соціального обслуговування Луцька Галина Шатецька, а також із представниками управління охорони здоров’я та юристи з Центру надання безоплатної правової допомоги. Окрім того, на зустіч завітала і рідна сестра чоловіка.
Зрештою, вирішили допомогти чоловіку якнайскоріше пройти медобстеження, а відтак тимчасово поселити його в Центр обліку бездомних, яким опікується церква "Фіміам". Окрім того, Назарчук отримає безкоштовний юрдичний супровід для вирішення проблем.
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