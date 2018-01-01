Лучанина, який жив у машині, прилаштують у притулок від церкви

Лучанина Георгія Назарчука, який понад тиждень прожив у машині після того, як його виписали із квартири, на деякий час поселять у Центрі обліку бездомних, яким опікується "Фіміам".Про це повідомляють надепартаменту соціальної політики Луцької міської ради у мережі Facebook.Нагадаємо, 61-річний інвалід першої групи Георгій Назарчукпоблизу луцької багатоповерхівки, бо поки він лежав у лікарні, його виписали із помешкання.У повідомленні йдеться, що 31 серпня із Назарчуком зустрілася директорка департаменту соціальної політики, директорка територіального центру соціального обслуговування Луцька, а також із представниками управління охорони здоров’я та юристи з Центру надання безоплатної правової допомоги. Окрім того, на зустіч завітала і рідна сестра чоловіка.Зрештою, вирішили допомогти чоловіку якнайскоріше пройти медобстеження, а відтак тимчасово поселити його в Центр обліку бездомних, яким опікується церква "Фіміам". Окрім того, Назарчук отримає безкоштовний юрдичний супровід для вирішення проблем.