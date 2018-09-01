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Помер відомий терорист, який був соратником Захарченка

Помер відомий терорист, який був соратником Захарченка
Близький соратник очільника самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченка, який помер після вибху у Донецьку, "міністр доходів" "ДНР" Олександр Тимофєєв також помер від отриманих травм.

Про це пише видання "Апостроф" із посиланням на джерела з Донецька.

"Він помер близько 22.00", - розповів журналістам співрозмовник, який був особисто знайомий з Тимофєєвим.

Інформацію про смерть ватажка "міндоходов" терористів також поширив сайт "Миротворець", зазначивши, що 31 серпня 2018 Олександр Тимофєєв був "ліквідований російськими спецслужбами".

Нагадаємо, звістка про смерть Захарченка стала відома 31 серпня. Він загинув під час вибуху в кафе, де "відпочивав" разом із іншими терористами. Опісля в Донецьку заявили про затримання "українських диверсантів"

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Теги: ДНР, терорист, сепаратист
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