Помер відомий терорист, який був соратником Захарченка





Про це пише видання



"Він помер близько 22.00", - розповів журналістам співрозмовник, який був особисто знайомий з Тимофєєвим.



Інформацію про смерть ватажка "міндоходов" терористів також поширив сайт "Миротворець", зазначивши, що 31 серпня 2018 Олександр Тимофєєв був "ліквідований російськими спецслужбами".



Нагадаємо, звістка про смерть Захарченка стала відома 31 серпня. Він загинув під час вибуху в кафе, де "відпочивав" разом із іншими терористами. Опісля в Донецьку заявили про затримання "українських диверсантів"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близький соратник очільника самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченка, який помер після вибху у Донецьку, "міністр доходів" "ДНР" Олександр Тимофєєв також помер від отриманих травм.Про це пише видання "Апостроф" із посиланням на джерела з Донецька."Він помер близько 22.00", - розповів журналістам співрозмовник, який був особисто знайомий з Тимофєєвим.Інформацію про смерть ватажка "міндоходов" терористів також поширив сайт "Миротворець", зазначивши, що 31 серпня 2018 Олександр Тимофєєв був "ліквідований російськими спецслужбами".Нагадаємо,. Він загинувв кафе, де "відпочивав" разом із іншими терористами. Опісля в Донецьку заявили про затримання

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