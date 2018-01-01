На Волині міст, яким діти ходять до школи, в аварійному стані. ФОТО
Сьогодні, 16:31
Міст через ріку Луга у селищі Локачі, яким діти ходять до школи, перебуває в аварійному стані.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці Відомості.UA
"Дерев'яний місток,по якому діти з прилеглої території ходять до школи, дорослі - на роботу, за покупками і т.д. давно є аварійним. Якщо раніше хвилювали місцевих шпарини та відсутність перил на ньому, то сьогодні до цього додались ще й діри (від старості гниють дошки)", - йдеться у дописі. Також розсипаються кам'яні стовпи, на яких тримається міст. Місцеві примудрились в середину камінних розвалюх запхати мішки з піском.
"Вода підмиє і все це разом з містком піде під воду. Критична небезпека", - пишуть про міст.
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Про це повідомляють на Facebook-сторінці Відомості.UA
"Дерев'яний місток,по якому діти з прилеглої території ходять до школи, дорослі - на роботу, за покупками і т.д. давно є аварійним. Якщо раніше хвилювали місцевих шпарини та відсутність перил на ньому, то сьогодні до цього додались ще й діри (від старості гниють дошки)", - йдеться у дописі. Також розсипаються кам'яні стовпи, на яких тримається міст. Місцеві примудрились в середину камінних розвалюх запхати мішки з піском.
"Вода підмиє і все це разом з містком піде під воду. Критична небезпека", - пишуть про міст.
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