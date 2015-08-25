«Луцьк живописний»: містян запрошують на виставку картин





Про це інформують на



Презентація виставки живопису, приуроченої до дня міста, відбудеться 6 вересня. Експозицію "Луцьк живописний можна буде переглянути у приміщенні бібліотеки, що на проспекті Волі, 2.



Відвідати виставку запрошують усіх охочих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва до Дня міста Луцька організовують виставку живопису.Про це інформують на сторінці бібілотеки у мережі Facebook.Презентація виставки живопису, приуроченої до дня міста, відбудеться 6 вересня. Експозицію "Луцьк живописний можна буде переглянути у приміщенні бібліотеки, що на проспекті Волі, 2.Відвідати виставку запрошують усіх охочих.

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