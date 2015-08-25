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«Луцьк живописний»: містян запрошують на виставку картин

«Луцьк живописний»: містян запрошують на виставку картин
У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва до Дня міста Луцька організовують виставку живопису.

Про це інформують на сторінці бібілотеки у мережі Facebook.

Презентація виставки живопису, приуроченої до дня міста, відбудеться 6 вересня. Експозицію "Луцьк живописний можна буде переглянути у приміщенні бібліотеки, що на проспекті Волі, 2.

Відвідати виставку запрошують усіх охочих.
«Луцьк живописний»: містян запрошують на виставку картин

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Теги: Луцьк, картини, виставка
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