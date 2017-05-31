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Довго і пафосно: луцька депутатка поділилася враженнями від лінійки в школі №27

Довго і пафосно: луцька депутатка поділилася враженнями від лінійки в школі №27
Депутатка Луцької міської ради Алла Надточій задоволена тим, що школу №27 нарешті відкрили, однак лінійка була надто довгою та втомливою для дітей.

Про це пише Конкурент.

"Щодо самого дійства, то в мене двояке відчуття: сонце піднялося, було спекотно, діти стояли та морились на сонці, була дуже довга лінійка. Розумію, що треба було урочистоті, але ці нагороди, які вручали, можна було би вручити в якісь інший день. Приємно, що школа відкрилась, але неприємно, що наша влада хоче з цього зробити якийсь пафос", - сказала Алла Надточій.

Депутатка вважає, що дітям можна було би зробити відкриття якось цікавіше, можливо, в ігровій формі, а на урочистості відвести не більше 20 хвилин. Однак багато зайвих моментів затягнули цю лінійку.

"Чому виступав радник міського голови, то мені було теж не зрозуміло. До чого він там? Тоді давайте вже по черзі виставимо депутатів і нехай говорять", - додала депутатка.

Втім, не зважаючи на моменти з довгою та виснажливою для школярів лінійкою, Алла Надточій сказала, що це дуже радісна подія.

"Хочу привітати колектив цієї школи і лучан. Гарної наснаги до навчання, здоров'я їм міцного та мирного неба. Хочу щоб здійснювалися їхні мрії і щоб в нас, у Луцьку, збудували ще не одну школу", - сказала Алла Надточій.

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Теги: Алла Надточій, депутат, школа №27
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