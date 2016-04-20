Хто возитиме лучан: повідомили перевізників, які перемогли у конкурсі





Про це йдеться у проекті рішення міськвиконкому, - пише



Конкурс провели 14 серпня 2018 року та визначили відповідно таких перевізників:



на маршруті № 11 «Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права» (об’єкт конкурсу № 56) – ПП «АТП № 1»;



– № 14 «Окружна – Стефаника» (об’єкт конкурсу № 56) – ПП «АТП № 1»;



– № 19 «с. Прилуцьке – с. Гірка Полонка» (об’єкт конкурсу № 58) – ПП «АТП № 1»;



– № 24 «Вересневе – Єршова» (об’єкт конкурсу № 59) – КП «Луцьке підприємство електротранспорту».

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