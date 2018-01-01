Розповіли, у що найчастіше інвестували волинські підприємства





Про це повідомляють



Майже всі капітальні інвестиції (99% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи, з яких найбільше – у будівлі і споруди та у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби (по 48% інвестицій).



Головним джерелом інвестування, як і раніше, залишилися власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 65% загального обсягу капіталовкладень. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 5%.



Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно у будівництві (30%), підприємствами промислових видів діяльності (28%), сільського, лісового та рибного господарства (17%).



У розрахунку на одну особу області в середньому припадало 3226 грн інвестицій (в Україні – 4889 грн). З таким результатом Волинь посіла 11 місце в державі. Більше половини капітальних інвестицій у розвиток економіки області вкладено підприємствами Луцька та Луцького району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні–червні підприємства та організації Волинської області освоїли 3,3 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 18,8% більше від обсягу капітальних інвестицій за аналогічний період минулого року.Про це повідомляють на сайті Головного упавління статистики у Волинській області.Майже всі капітальні інвестиції (99% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи, з яких найбільше – у будівлі і споруди та у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби (по 48% інвестицій).Головним джерелом інвестування, як і раніше, залишилися власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 65% загального обсягу капіталовкладень. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 5%.Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно у будівництві (30%), підприємствами промислових видів діяльності (28%), сільського, лісового та рибного господарства (17%).У розрахунку на одну особу області в середньому припадало 3226 грн інвестицій (в Україні – 4889 грн). З таким результатом Волинь посіла 11 місце в державі. Більше половини капітальних інвестицій у розвиток економіки області вкладено підприємствами Луцька та Луцького району.

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