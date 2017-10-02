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Міністр освіти розповіла, які надбавки будуть у вчителів

Міністр освіти розповіла, які надбавки будуть у вчителів
Вчителі, які прцюватимуть за стандартом Нової української школи - які беруть 1-ий клас та пілотуюють 2-й - оримуватимуть 20% надбавки до платні.

Про це міністр освіти Лілія Гриневич розповіла в інтерв'ю Українській правді.

Міністр зазначає, що місцева влада має давати різну надбавку за престиж – від 5 до 30% відповідно до постанови уряду.

"Є категорії вчителів, тісно задіяних у реформу, і для них ми написали в постанові надбавку, не меншу ніж 20%. Це вчителі, які працюватимуть зараз за стандартом Нової української школи – які беруть перший клас та пілотують 2-й.

А також вчителі української мови в школах з мовами національних меншин, щоб там діти краще знали українську", - пояснла Гриневич.

"У решті випадків місцева влада визначає сама надбавку в межах цієї вилки за грошима, які в неї є, і своїми можливостями", - розповіла міністр.

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Теги: Лілія Гриневич, освіта, вчителі, надбавки
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