У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО

Святославу Стельмащуку.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає



Інцидент трапився 2 вересня.



"Сьогодні, о 1 годині ночі невідомі підпалили мій автомобіль. Дякую за оперативну роботу рятувальникам - ніхто не постраждав", - повідомив Стельмащук.



За словами депутата, машина відновленню не підлягає.



Своєю чергою Стельмащук заявив, що підпал пов’язаний з його політичною та професійною діяльністю.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі у Рівному спалили автомобіль Mercedes S350, який належить депутату від фракції "Свобода"Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає ТСН Інцидент трапився 2 вересня."Сьогодні, о 1 годині ночі невідомі підпалили мій автомобіль. Дякую за оперативну роботу рятувальникам - ніхто не постраждав", - повідомив Стельмащук.За словами депутата, машина відновленню не підлягає.Своєю чергою Стельмащук заявив, що підпал пов’язаний з його політичною та професійною діяльністю.

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