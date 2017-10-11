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У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО

У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО
Вночі у Рівному спалили автомобіль Mercedes S350, який належить депутату від фракції "Свобода" Святославу Стельмащуку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає ТСН.

Інцидент трапився 2 вересня.

"Сьогодні, о 1 годині ночі невідомі підпалили мій автомобіль. Дякую за оперативну роботу рятувальникам - ніхто не постраждав", - повідомив Стельмащук.

За словами депутата, машина відновленню не підлягає.

Своєю чергою Стельмащук заявив, що підпал пов’язаний з його політичною та професійною діяльністю.

У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО
У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО
У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО
У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: підпал, Рівне, автомобіль, депутат, пожежа
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