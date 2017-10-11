У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
Вночі у Рівному спалили автомобіль Mercedes S350, який належить депутату від фракції "Свобода" Святославу Стельмащуку.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає ТСН.
Інцидент трапився 2 вересня.
"Сьогодні, о 1 годині ночі невідомі підпалили мій автомобіль. Дякую за оперативну роботу рятувальникам - ніхто не постраждав", - повідомив Стельмащук.
За словами депутата, машина відновленню не підлягає.
Своєю чергою Стельмащук заявив, що підпал пов’язаний з його політичною та професійною діяльністю.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає ТСН.
Інцидент трапився 2 вересня.
"Сьогодні, о 1 годині ночі невідомі підпалили мій автомобіль. Дякую за оперативну роботу рятувальникам - ніхто не постраждав", - повідомив Стельмащук.
За словами депутата, машина відновленню не підлягає.
Своєю чергою Стельмащук заявив, що підпал пов’язаний з його політичною та професійною діяльністю.
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