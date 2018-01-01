вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гройсман порадив українцям послухати пісню луцького гурту. ВІДЕО

Гройсман порадив українцям послухати пісню луцького гурту. ВІДЕО
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порекомендував усім прослухати трек «Найкращий друг» луцького гурту «Фіолет».

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

«Як співають хлопці "Все в нас попереду"», – пише прем'єр-міністр.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фіолет, Луцьк, гурт, музика, Гройсман
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Не дуже гарна пісня, шо нібуть
Відповісти
Вибір редактора
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На виїзді з Луцька – жахлива аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Гройсман порадив українцям послухати пісню луцького гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
Курс валют у Луцьку на 2 вересня
Сьогодні, 09:00
Зірка з Луцька Монатік показав свою унікальну здібність. ВІДЕО
Сьогодні, 08:46
Схожі новини
Луцький гурт записав саундтрек до серіалу «Київ вдень та вночі». ФОТО Луцький гурт записав саундтрек до серіалу «Київ вдень та вночі». ФОТО
20 серпень, 18:05
Діджеї з Луцька виступатимуть на фестивалі «Західфест» Діджеї з Луцька виступатимуть на фестивалі «Західфест»
19 серпень, 10:54
Луцький гурт «Фіолет» випустив свій найчуттєвіший кліп. ВІДЕО Луцький гурт «Фіолет» випустив свій найчуттєвіший кліп. ВІДЕО
08 серпень, 18:00
Лідер «O.Torvald» поділився враженнями від «Бандерштату» Лідер «O.Torvald» поділився враженнями від «Бандерштату»
03 серпень, 18:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На виїзді з Луцька – жахлива аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:05
 0
Гройсман порадив українцям послухати пісню луцького гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
 0
У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
 0
Курс валют у Луцьку на 2 вересня
Сьогодні, 09:00
 0
Зірка з Луцька Монатік показав свою унікальну здібність. ВІДЕО
Сьогодні, 08:46
 0
Медіа
відео
1/8