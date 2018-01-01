Гройсман порадив українцям послухати пісню луцького гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порекомендував усім прослухати трек «Найкращий друг» луцького гурту «Фіолет».
Про це йдеться на його сторінці у Facebook.
«Як співають хлопці "Все в нас попереду"», – пише прем'єр-міністр.
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Про це йдеться на його сторінці у Facebook.
«Як співають хлопці "Все в нас попереду"», – пише прем'єр-міністр.
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Коментарі 1
Не дуже гарна пісня, шо нібуть
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