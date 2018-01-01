Гройсман порадив українцям послухати пісню луцького гурту. ВІДЕО

Володимир Гройсман порекомендував усім прослухати трек «Найкращий друг» луцького гурту «Фіолет».



Про це йдеться на його сторінці у Facebook.



«Як співають хлопці "Все в нас попереду"», – пише прем'єр-міністр.









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