вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для добудови луцької школи потрібен 71 мільйон

Для добудови луцької школи потрібен 71 мільйон
У луцькій школі №13 добудують спортзал, їдальню та приміщення для початкових класів.

Про це пише Волинь-нова.

Раніше зазначали, що продовження повноцінної роботи закладу викликало сумніви. Причиною стало те, що згідно приписів УДСНС, один із корпусів школи, де знаходилися класи для навчання початкової ланки та спортивний зал, визнали аварійним.

Розпочинаючи святкову лінійку, директор Роман Ващук насамперед повідомив, що наразі вже затверджена проектно-кошторисна документація.

Згідно проекту, до основного корпусу добудують приміщення, де знаходитиметься спортивний зал, їдальня та класи для початкового навчання. Вартість добудови — 71 мільйон гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, Луцьк, проблема, ремонт, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські міста на фото 1945 року
Сьогодні, 12:33
Для добудови луцької школи потрібен 71 мільйон
Сьогодні, 11:45
На виїзді з Луцька – жахлива аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Гройсман порадив українцям послухати пісню луцького гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
Схожі новини
У Луцьку перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО У Луцьку перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО
13 серпень, 09:18
У Луцьку замінять застарілі тепломережі У Луцьку замінять застарілі тепломережі
15 серпень, 19:21
У луцьких школах не буде груп продовженого дня, – ЗМІ У луцьких школах не буде груп продовженого дня, – ЗМІ
14 серпень, 19:13
У Луцьку дощ розмив відремонтовану дорогу. ФОТО У Луцьку дощ розмив відремонтовану дорогу. ФОТО
14 серпень, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські міста на фото 1945 року
Сьогодні, 12:33
 0
Для добудови луцької школи потрібен 71 мільйон
Сьогодні, 11:45
 0
На виїзді з Луцька – жахлива аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:05
 0
Гройсман порадив українцям послухати пісню луцького гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
 0
У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
 0
Медіа
відео
1/8