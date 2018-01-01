Для добудови луцької школи потрібен 71 мільйон
Сьогодні, 11:45
У луцькій школі №13 добудують спортзал, їдальню та приміщення для початкових класів.
Про це пише Волинь-нова.
Раніше зазначали, що продовження повноцінної роботи закладу викликало сумніви. Причиною стало те, що згідно приписів УДСНС, один із корпусів школи, де знаходилися класи для навчання початкової ланки та спортивний зал, визнали аварійним.
Розпочинаючи святкову лінійку, директор Роман Ващук насамперед повідомив, що наразі вже затверджена проектно-кошторисна документація.
Згідно проекту, до основного корпусу добудують приміщення, де знаходитиметься спортивний зал, їдальня та класи для початкового навчання. Вартість добудови — 71 мільйон гривень.
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Про це пише Волинь-нова.
Раніше зазначали, що продовження повноцінної роботи закладу викликало сумніви. Причиною стало те, що згідно приписів УДСНС, один із корпусів школи, де знаходилися класи для навчання початкової ланки та спортивний зал, визнали аварійним.
Розпочинаючи святкову лінійку, директор Роман Ващук насамперед повідомив, що наразі вже затверджена проектно-кошторисна документація.
Згідно проекту, до основного корпусу добудують приміщення, де знаходитиметься спортивний зал, їдальня та класи для початкового навчання. Вартість добудови — 71 мільйон гривень.
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