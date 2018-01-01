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Мотоцикл врізався у тробейбус: постраждав чоловік. ФОТО

Мотоцикл врізався у тробейбус: постраждав чоловік. ФОТО
У Києві на вулиці Олени Теліги мотоцикл влетів у тролейбус.

Про це очевидці аварії повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, передає ТСН.

"Серйозна мото-ДТП з постраждалими в Києві на Олени Теліги: пілот на повній швидкості врізався в тролейбус", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав важкі травми і був госпіталізований до 17-ї лікарні. Про постраждалих у тролейбусі не зазначається.

Як видно на фото, від удару була сильно пошкоджена передня частина мотоцикла, є чималенька вм'ятина на задній частині тролейбуса, а також зігнута драбина.

Наразі на місці події працює поліція, яка встановлює всі обставини ДТП, рух транспорту тимчасово ускладнено.
Мотоцикл врізався у тробейбус: постраждав чоловік. ФОТО
Мотоцикл врізався у тробейбус: постраждав чоловік. ФОТО
Мотоцикл врізався у тробейбус: постраждав чоловік. ФОТО
Мотоцикл врізався у тробейбус: постраждав чоловік. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Київ
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