Мотоцикл врізався у тролейбус: постраждав чоловік. ФОТО
Сьогодні, 13:14
У Києві на вулиці Олени Теліги мотоцикл влетів у тролейбус.
Про це очевидці аварії повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, передає ТСН.
"Серйозна мото-ДТП з постраждалими в Києві на Олени Теліги: пілот на повній швидкості врізався в тролейбус", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав важкі травми і був госпіталізований до 17-ї лікарні. Про постраждалих у тролейбусі не зазначається.
Як видно на фото, від удару була сильно пошкоджена передня частина мотоцикла, є чималенька вм'ятина на задній частині тролейбуса, а також зігнута драбина.
Наразі на місці події працює поліція, яка встановлює всі обставини ДТП, рух транспорту тимчасово ускладнено.
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Про це очевидці аварії повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, передає ТСН.
"Серйозна мото-ДТП з постраждалими в Києві на Олени Теліги: пілот на повній швидкості врізався в тролейбус", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав важкі травми і був госпіталізований до 17-ї лікарні. Про постраждалих у тролейбусі не зазначається.
Як видно на фото, від удару була сильно пошкоджена передня частина мотоцикла, є чималенька вм'ятина на задній частині тролейбуса, а також зігнута драбина.
Наразі на місці події працює поліція, яка встановлює всі обставини ДТП, рух транспорту тимчасово ускладнено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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