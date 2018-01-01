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У Луцьку чоловік продав священникам церковне начиння, яке нібито знайшов на автостанції. ФОТО

У Луцьку чоловік продав священникам церковне начиння, яке нібито знайшов на автостанції. ФОТО
У луцькому храмі чоловік продав священикам кадило та митри, які, нібито, знайшов на автостанції у Ратному.

Про це речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський написав на своїй сторінці у Facebook.

«Отці-брати! Сьогодні у нас на парафії Трьох Святителів у Луцьку сталось ось що. Десь посеред Літургії прийшов чоловік, очевидно - не надто здоровий психічно.

Він розповідав історію про те, що їхав з Білорусі у Кропивницький і по дорозі його обікрали. Якимось дивом він доїхав до Ратного у Волинській області, де, з його слів, на автовокзалі він знайшов 2 митри і кадило», – зазначив священнослужитель.

«Він запропонував продати нам ці речі. Я викупив це все, оскільки розумію, що вони, скоріш за все, були десь вкрадені. Речі не прості, тому, думаю, що хтось таки дуже розчарований через їхню втрату.

Отже! Якщо хтось з Вас шукає ці митри і кадило або володіє інформацією щодо цих речей - пишіть мені у приват. Фото додається», – пише Олег Точинський.

У Луцьку чоловік продав священникам церковне начиння, яке нібито знайшов на автостанції. ФОТО
У Луцьку чоловік продав священникам церковне начиння, яке нібито знайшов на автостанції. ФОТО

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Теги: інцидент, Луцьк, священик, церква, Волинь
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