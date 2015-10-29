Волинянин хотів нелегально провезти у Білорусь майже 100 кілограмів сала. ФОТО





Про це повідомили у



Зазначають, що випадок трапився у серпні. Безробітний житель Волинської області перетинав білорусько-український кордон на автомобілі «Ford Mondeo».



При в'їзді в Білорусь 31-річний громадянин України вказав у митній декларації тимчасове ввезення на територію ЄАЕС автомобіля. Про переміщення будь-яких інших товарів, що підлягають декларуванню, відомості відсутні.



Після реєстрації поданої декларації транспортний засіб направили в бокс для огляду. В результаті проведення митного контролю в автомобілі виявили схованки зі свіжим свинячим салом.



Громадянин намагався ввезти 98 кг сала, приховавши його за декоративною обшивкою всіх дверей транспортного засобу і багажного відділення.



На дану продукцію у водія були відсутні супровідні документи, в тому числі і ветеринарний сертифікат, наявність якого свідчить про безпеку товару для його подальшої реалізації та споживання.



Відносно громадянина розпочали адміністративний процес по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республіки Білорусь. Автомобіль 2002 року випуску вартістю понад 8 тис. Білоруських рублів вилучили до рішення суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через митний пункт пропуску «Мокрани», що у Білорусі, волинянин намагався провезти 98 кілограмів свинячого сала.Про це повідомили у прес-службі Брестської митниці.Зазначають, що випадок трапився у серпні. Безробітний житель Волинської області перетинав білорусько-український кордон на автомобілі «Ford Mondeo».При в'їзді в Білорусь 31-річний громадянин України вказав у митній декларації тимчасове ввезення на територію ЄАЕС автомобіля. Про переміщення будь-яких інших товарів, що підлягають декларуванню, відомості відсутні.Після реєстрації поданої декларації транспортний засіб направили в бокс для огляду. В результаті проведення митного контролю в автомобілі виявили схованки зі свіжим свинячим салом.Громадянин намагався ввезти 98 кг сала, приховавши його за декоративною обшивкою всіх дверей транспортного засобу і багажного відділення.На дану продукцію у водія були відсутні супровідні документи, в тому числі і ветеринарний сертифікат, наявність якого свідчить про безпеку товару для його подальшої реалізації та споживання.Відносно громадянина розпочали адміністративний процес по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республіки Білорусь. Автомобіль 2002 року випуску вартістю понад 8 тис. Білоруських рублів вилучили до рішення суду.

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