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Волинянин хотів нелегально провезти у Білорусь майже 100 кілограмів сала. ФОТО

Волинянин хотів нелегально провезти у Білорусь майже 100 кілограмів сала. ФОТО
Через митний пункт пропуску «Мокрани», що у Білорусі, волинянин намагався провезти 98 кілограмів свинячого сала.

Про це повідомили у прес-службі Брестської митниці.

Зазначають, що випадок трапився у серпні. Безробітний житель Волинської області перетинав білорусько-український кордон на автомобілі «Ford Mondeo».

При в'їзді в Білорусь 31-річний громадянин України вказав у митній декларації тимчасове ввезення на територію ЄАЕС автомобіля. Про переміщення будь-яких інших товарів, що підлягають декларуванню, відомості відсутні.

Після реєстрації поданої декларації транспортний засіб направили в бокс для огляду. В результаті проведення митного контролю в автомобілі виявили схованки зі свіжим свинячим салом.

Громадянин намагався ввезти 98 кг сала, приховавши його за декоративною обшивкою всіх дверей транспортного засобу і багажного відділення.

На дану продукцію у водія були відсутні супровідні документи, в тому числі і ветеринарний сертифікат, наявність якого свідчить про безпеку товару для його подальшої реалізації та споживання.

Відносно громадянина розпочали адміністративний процес по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республіки Білорусь. Автомобіль 2002 року випуску вартістю понад 8 тис. Білоруських рублів вилучили до рішення суду.
Волинянин хотів нелегально провезти у Білорусь майже 100 кілограмів сала. ФОТО
Волинянин хотів нелегально провезти у Білорусь майже 100 кілограмів сала. ФОТО
Волинянин хотів нелегально провезти у Білорусь майже 100 кілограмів сала. ФОТО
Волинянин хотів нелегально провезти у Білорусь майже 100 кілограмів сала. ФОТО
Волинянин хотів нелегально провезти у Білорусь майже 100 кілограмів сала. ФОТО
Волинянин хотів нелегально провезти у Білорусь майже 100 кілограмів сала. ФОТО
Волинянин хотів нелегально провезти у Білорусь майже 100 кілограмів сала. ФОТО

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Теги: сало, Волинь, кордон, Мокрани, митниця
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