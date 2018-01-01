Показали, якими були волинські школи 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 15:27
У мережі опублікували ретрофото волинських шкіл у довоєнрний період.
Їх можна переглянути на Facebook-сторінці краєзнавеця Віктора Літевчука.
«Сьогодні (допис датований 1 вересня, ред.) вітаємо дітлахів із Днем Знань!
Але чи уявляємо ми собі які були школи, вчителі та учні на Волині майже 100 років тому...», – пише краєзнавець.
Кілька довоєнних фото на цю тему з різних кутків Волині.
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Їх можна переглянути на Facebook-сторінці краєзнавеця Віктора Літевчука.
«Сьогодні (допис датований 1 вересня, ред.) вітаємо дітлахів із Днем Знань!
Але чи уявляємо ми собі які були школи, вчителі та учні на Волині майже 100 років тому...», – пише краєзнавець.
Кілька довоєнних фото на цю тему з різних кутків Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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