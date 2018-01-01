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Показали, якими були волинські школи 100 років тому. ФОТО

Показали, якими були волинські школи 100 років тому. ФОТО
У мережі опублікували ретрофото волинських шкіл у довоєнрний період.

Їх можна переглянути на Facebook-сторінці краєзнавеця Віктора Літевчука.

«Сьогодні (допис датований 1 вересня, ред.) вітаємо дітлахів із Днем Знань!

Але чи уявляємо ми собі які були школи, вчителі та учні на Волині майже 100 років тому...», – пише краєзнавець.

Кілька довоєнних фото на цю тему з різних кутків Волині.

Педагогічна рада у Луцьку
Педагогічна рада у Луцьку
Школа в с. Переспа Рожищенського р-ну
Школа в с. Переспа Рожищенського р-ну
Школа в Квасові Горохівського р-ну
Школа в Квасові Горохівського р-ну
Дубно
Дубно
Середня школа в с. Бронне Березнівського р-ну
Середня школа в с. Бронне Березнівського р-ну

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Теги: ретрофото, історія, Волинь, школа
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