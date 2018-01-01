Показали, якими були волинські школи 100 років тому. ФОТО





Їх можна переглянути на Віктора Літевчука.



«Сьогодні (допис датований 1 вересня, ред.) вітаємо дітлахів із Днем Знань!



Але чи уявляємо ми собі які були школи, вчителі та учні на Волині майже 100 років тому...», – пише краєзнавець.



Кілька довоєнних фото на цю тему з різних кутків Волині.



Педагогічна рада у Луцьку Школа в с. Переспа Рожищенського р-ну Школа в Квасові Горохівського р-ну Дубно Середня школа в с. Бронне Березнівського р-ну

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували ретрофото волинських шкіл у довоєнрний період.Їх можна переглянути на Facebook-сторінці краєзнавеця«Сьогодні (допис датований 1 вересня, ред.) вітаємо дітлахів із Днем Знань!Але чи уявляємо ми собі які були школи, вчителі та учні на Волині майже 100 років тому...», – пише краєзнавець.Кілька довоєнних фото на цю тему з різних кутків Волині.

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