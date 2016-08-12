У Києві чоловік викрав власну дитину у колишньої дружини
Сьогодні, 16:11
У Києві батько "викрав" дитину у дружини, з якою розлучився. Чоловіка розшукали. З дитиною все гаразд.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
"Щодо ситуації з викраденням дитини в Голосіївському районі: правоохоронці знайшли автомобіль у Солом‘янському районі. "Викрадачем" виявився батько хлопчика, із яким його мама розлучилася. Обох батьків доставили в управління поліції для надання пояснень", — повідомили у поліції.
Як зазначається, з хлопчиком усе гаразд.
Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що зловмисники вирвали з рук батьків дитину років 4-5, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
"Щодо ситуації з викраденням дитини в Голосіївському районі: правоохоронці знайшли автомобіль у Солом‘янському районі. "Викрадачем" виявився батько хлопчика, із яким його мама розлучилася. Обох батьків доставили в управління поліції для надання пояснень", — повідомили у поліції.
Як зазначається, з хлопчиком усе гаразд.
Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що зловмисники вирвали з рук батьків дитину років 4-5, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.
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