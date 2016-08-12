вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві чоловік викрав власну дитину у колишньої дружини

У Києві чоловік викрав власну дитину у колишньої дружини
У Києві батько "викрав" дитину у дружини, з якою розлучився. Чоловіка розшукали. З дитиною все гаразд.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

"Щодо ситуації з викраденням дитини в Голосіївському районі: правоохоронці знайшли автомобіль у Солом‘янському районі. "Викрадачем" виявився батько хлопчика, із яким його мама розлучилася. Обох батьків доставили в управління поліції для надання пояснень", — повідомили у поліції.

Як зазначається, з хлопчиком усе гаразд.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що зловмисники вирвали з рук батьків дитину років 4-5, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Київ, викрадення, курйоз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому парку виявили чоловіка, який лежав у незвичній позі. ФОТО
Сьогодні, 17:03
У Києві чоловік викрав власну дитину у колишньої дружини
Сьогодні, 16:11
Показали, якими були волинські школи 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 15:27
Волинянин хотів нелегально провезти у Білорусь майже 100 кілограмів сала. ФОТО
Сьогодні, 14:39
У Луцьку чоловік продав священикам церковне начиння, яке нібито знайшов на автостанції. ФОТО
Сьогодні, 13:33
Схожі новини
Пильні рівненчани підняли на ноги всю поліцію Пильні рівненчани підняли на ноги всю поліцію
12 серпень, 2016, 20:44
У Києві викрали іноземця і вимагають викуп. ВІДЕО У Києві викрали іноземця і вимагають викуп. ВІДЕО
09 травень, 2016, 01:25
Чоловік зі зброєю взяв у заручники 4 дітей та забарикадувався в квартирі Чоловік зі зброєю взяв у заручники 4 дітей та забарикадувався в квартирі
30 серпень, 08:21
На Волині жінка вигнала чоловіка з його будинку На Волині жінка вигнала чоловіка з його будинку
28 серпень, 18:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому парку виявили чоловіка, який лежав у незвичній позі. ФОТО
Сьогодні, 17:03
 0
У Києві чоловік викрав власну дитину у колишньої дружини
Сьогодні, 16:11
 0
Показали, якими були волинські школи 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 15:27
 0
Волинянин хотів нелегально провезти у Білорусь майже 100 кілограмів сала. ФОТО
Сьогодні, 14:39
 0
У Луцьку чоловік продав священикам церковне начиння, яке нібито знайшов на автостанції. ФОТО
Сьогодні, 13:33
 0
Медіа
відео
1/8