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Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО

Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО
Луцький замок перетворився на середньовічну обитель лицарів та їх прекрасних дам – у рамках фестивалю «Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків» фортецю «окупували» десятки бійців, а також сотні туристів, які зачудовано спостерігають за видовищними боями.

Фестиваль триває у замку 2 вересня.

У замку сьогодні дуже гамірно і надзвичайно людно. Проте чимала кількість гостей - не звичні туристи чи містяни, а одягнені в обладунки суворі чоловіки та витончені леді у середньовічних сукнях. На території чи не найбільше людей зібралося довкола ресталища – спеціального майданчика, де відбувається найважливіша подія дня - відбіркові змагання до збірної України із Середньовічного бою.
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО

Ще зранку тут чути дзвін мечів та глухі удари щитів - це бійці сходяться в одиночних чи масових боях.
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО

Зараз на території саме відбуваються жіночі бої, адже змагаються між собою представниці прекрасної статі. Щоправда, дівчата в обладунках виглядають не менш суворо, а б’ються подекуди із більшим завзяття, ніж хлопці. Після того як одна леді покаже свою вправність, переможці зійдуться у фінальних змаганнях за призові місця.
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО

«На фестивалі триває другий етап відбіркових змагань до збірної України із середньовічного бою... Вдруге у Луцьку змагаються професіонали такого рівня. Особливо для нас те, що це відбувається саме на теренах замку Любарта, у місці з особливою атмосферою», – зауважив організатор фестивалю та очільник клубу «Айна Бера Луцьк» Сергій Ващук.
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО

Організатори фестивалю із клубу середньовічного бою «Айна Бера Луцьк» подбали про те, щоб розваги для себе тут зміг знайти кожен. Із самого початку дійство позиціонували як сімейне свято, тому для малечі організували змагання із середньовічної гри арчер-таг, до локації якої вишикувалася чимала черга із дітлахів.
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО

Суть гри полягає у тому, що дітей ділити на 2 команди по 4 людини, і в обмеженому сіткою просторі вони мали поцілити у представників команди-суперника стрілами із м’якими наконечниками. Так, розвага припала до душі дітлахам, адже ті, коли нещасливилося бути «вбитими» першими, дуже засмучувалися.
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО

Трохи далі діти, а часом і дорослі, змагалися у майстерності бою м’якими палками та щитами. А от фаворитом серед дорослих розваг стала стрільба із лука у мішень, а також можливість приміряти шоломи та спробувати повправлятся із мечем.
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО

Цікаво, що просто на фестивалі умільці навчали грати на середньовічних інструментах. Просто тут показували, як робити кольчуги, а жінок «причепурювали у середньовічній костюмерній. Окрім того, гончар учив виготовляти глечики та миски із глини, а оригінальною фотозоною став прототип древньої друкарської машини.
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО

«Ми загуглили «куди піти у Луцьку» - нам показало, що тут є замок Любарта. Вважаю, що нам дуже пощастило потрапити на такий турнір. Ми зняли чимало відео, будемо показувати їх друзями та викладемо у соцмережі», - розповів турист з Білорусі Олег Сомов. Він разом із колегою Сергієм Шинкаренком приїхав із білоруського Гродна, та зауважив, що жодного разу не бував на подібному дійстві. Побачивши наживо лицарів у Луцьку, чоловік запевнив, що наступного разу прикладатиме максимум зусиль, аби побувати на таких змаганнях.

«Це дуже видовищно», - додав чоловік.
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО

Киянин Олександр Середюк також розповів, що його вразила краса луцького замку, а його атмосфера неабияк пасує для лицарських змагань.
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО

«Враження – бомба. Я якось і не думав, що у Луцьку такий гарний замок, і тим більше не розраховував, що тут будуть лицарі. Вирішив просто прийти, подивитися, а тут ще й фестиваль такий. Мені дуже подобалися масові бої, але певно тим, в обладунках, було несолодко», - додав турист.
Дзвін мечів та запеклі бої: як у замку Любарта змагаються лицарі. ФОТО

Далі на фестивалі відбудуться бої у номінаціях «5vs5» та «16vs16» - саме масові змагання стануть родзинкою вечора. Окрім того, для глядачів підготували магічне фаєршоу, а після його завершення усіх запрошують «потрясти обладунками» - відбудеться запальна дискотека.

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Теги: Айна Бера, Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків, лицарі, фестиваль
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