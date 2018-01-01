У Донецьку поховали Захарченка





Про це повідомляє ТАСС, передає



Згідно з повідомленням, бойовика поховали на кладовищі "Донецьке море" в Ленінському районі Донецька. На похоронах були присутні так званий "в.о. голови ДНР" Дмитро Трапезников і "керівники міністерств і відомств", а також "делегації іноземних держав", зокрема з Росії, Абхазії і Південної Осетії.



Зокрема, церемонію прощання в Донецьку відвідали екс-прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська і так званий глава Криму Сергій Аксьонов.



По завершенню церемонії головною вулицею Донецька пройшла "траурна хода", на якій нібито були присутні 200 тисяч людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В окупованому бойовиками Донецьку поховали ватажка псевдореспубліки «ДНР» Олександра ЗахарченкаПро це повідомляє ТАСС, передає УНН Згідно з повідомленням, бойовика поховали на кладовищі "Донецьке море" в Ленінському районі Донецька. На похоронах були присутні так званий "в.о. голови ДНР"і "керівники міністерств і відомств", а також "делегації іноземних держав", зокрема з Росії, Абхазії і Південної Осетії.Зокрема, церемонію прощання в Донецьку відвідали екс-прокурор анексованого Кримуі так званий глава КримуПо завершенню церемонії головною вулицею Донецька пройшла "траурна хода", на якій нібито були присутні 200 тисяч людей.

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