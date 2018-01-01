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У Донецьку поховали Захарченка

У Донецьку поховали Захарченка
В окупованому бойовиками Донецьку поховали ватажка псевдореспубліки «ДНР» Олександра Захарченка

Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

Згідно з повідомленням, бойовика поховали на кладовищі "Донецьке море" в Ленінському районі Донецька. На похоронах були присутні так званий "в.о. голови ДНР" Дмитро Трапезников і "керівники міністерств і відомств", а також "делегації іноземних держав", зокрема з Росії, Абхазії і Південної Осетії.

Зокрема, церемонію прощання в Донецьку відвідали екс-прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська і так званий глава Криму Сергій Аксьонов.

По завершенню церемонії головною вулицею Донецька пройшла "траурна хода", на якій нібито були присутні 200 тисяч людей.

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Теги: Захарченко, смерть
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