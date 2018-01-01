Знайшовся власник вкраденого церковного начиння на Волині
Сьогодні, 19:01
Через соцмережі відшукався власник вкрадених митр та кадила на Волині.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський.
Нагадаємо, 2 вересня до храму Трьох Святих прийшов чоловік та запропонував купити у нього церковне начиння: дві митри та кадило.
Він зазначив, що від соцмереж певна користь таки є.
«Після розповсюдження мною оголошення про митри і кадило, які сьогодні принесли у наш храм, виявилося, що вони КРАДЕНІ. Злочин трапився цієї ночі у Свято-Михайлівському храмі села Секунь Старо-Вижівського району Волинської області», – пише священик.
Олег Точинський зауважив, що власником викраденого виявився протоієрей Анатолій Оверчук. Упізнав речі його син - отець Іван Оверчук - клірик Житомирської єпархії УПЦ.
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Про це на своїй сторінці у Facebook розповів речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський.
Нагадаємо, 2 вересня до храму Трьох Святих прийшов чоловік та запропонував купити у нього церковне начиння: дві митри та кадило.
Він зазначив, що від соцмереж певна користь таки є.
«Після розповсюдження мною оголошення про митри і кадило, які сьогодні принесли у наш храм, виявилося, що вони КРАДЕНІ. Злочин трапився цієї ночі у Свято-Михайлівському храмі села Секунь Старо-Вижівського району Волинської області», – пише священик.
Олег Точинський зауважив, що власником викраденого виявився протоієрей Анатолій Оверчук. Упізнав речі його син - отець Іван Оверчук - клірик Житомирської єпархії УПЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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