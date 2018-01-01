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Знайшовся власник вкраденого церковного начиння на Волині

Знайшовся власник вкраденого церковного начиння на Волині
Через соцмережі відшукався власник вкрадених митр та кадила на Волині.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський.

Нагадаємо, 2 вересня до храму Трьох Святих прийшов чоловік та запропонував купити у нього церковне начиння: дві митри та кадило.

Він зазначив, що від соцмереж певна користь таки є.

«Після розповсюдження мною оголошення про митри і кадило, які сьогодні принесли у наш храм, виявилося, що вони КРАДЕНІ. Злочин трапився цієї ночі у Свято-Михайлівському храмі села Секунь Старо-Вижівського району Волинської області», – пише священик.

Олег Точинський зауважив, що власником викраденого виявився протоієрей Анатолій Оверчук. Упізнав речі його син - отець Іван Оверчук - клірик Житомирської єпархії УПЦ.

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Теги: крадіжка, церква, інцидент, Волинь
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