Знайшовся власник вкраденого церковного начиння на Волині

Через соцмережі відшукався власник вкрадених митр та кадила на Волині.Про це на своїй сторінці у Facebook розповів речник Волинської єпархії УПЦНагадаємо, 2 вересня до храму Трьох Святих прийшовВін зазначив, що від соцмереж певна користь таки є.«Після розповсюдження мною оголошення про митри і кадило, які сьогодні принесли у наш храм, виявилося, що вони КРАДЕНІ. Злочин трапився цієї ночі у Свято-Михайлівському храмі села Секунь Старо-Вижівського району Волинської області», – пише священик.Олег Точинський зауважив, що власником викраденого виявився протоієрей. Упізнав речі його син - отець- клірик Житомирської єпархії УПЦ.