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Озеро Світязь – одне із наймальовничіших в Україні

Озеро Світязь – одне із наймальовничіших в Україні
Озеро Світзяь включили у список наймальовничіших озер країни.

Про це повідомили на сайті "Україна для українців", – передає інтернет-видання Волинь24.

"Ми покажемо вам 10 найкрасивіших озер, які є справжніми перлинами української природи. Озеро Світязь є однією з перлин колекції Шацького НПП, яка налічує 24 унікальних озера".

"Водойми багаті на рибу, лікувальні грязі, мають чисту, надзвичайно прозору воду і піщані береги. Світязь – найглибше озеро України (до 58, 4 м). Так у сонячну погоду дно видно на кілька метрів углиб".

"Свого часу саме це озеро було назване одним із семи природних чудес України. Довкола Світязя величезні хвойні ліси, прогулянки якими дуже корисні для здоров'я", - йдеться на сайті.

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Теги: Світязь, Волинь, озеро
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