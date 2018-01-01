Українській церкві можуть надати автокефалію без згоди Росії





До такого рішення 2 вересня дійшли учасники Архієрейського собору Константинопольської церкви, який відбувається у Стамбулі, – пише



1 вересня у Стамбулі розпочався Архієрейський собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання українській Православній церкві автокефалії.



Собор триватиме до 3 вересня. Питання України планують розглянути 2 вересня у другій половині дня. Якщо під час обговорення ідею надання автокефалії Україні підтримає більшість ієрархів — тоді для надання Томосу Києву не буде жодних процедурних перепон.



1 вересня ієрархи, що прибули до Стамбула, відзначили початок церковного року (у православних церквах новий літургійний рік починається 1 вересня).



Очікується, що після консультацій з єпископами з усього світу, Константинопольський патріархат може остаточно визначити терміни надання Томосу — грамоти, яка оголосить про незалежність Української православної церкви.



Раніше Українська православна церква Київського патріархату заявила, що Вселенський Патріархат може дозволити автокефалію в Україні до кінця року.



Зранку 31 серпня московський патріарх Кирило прибув до Стамбула на зустріч з Константинопольським патріархом Варфоломієм. Константинопольський патріарх повідомив патріарху Кирилу про впровадження автокефалії в Україні.



У Російській православній церкві відреагували на заяви президента України Петра Порошенка про «твердий намір розрубати зв’язки» з церквою РФ. У РПЦ Московського патріархату заявили, що це було «відчайдушною спробою утримати владу».



Предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що після отримання Українською церквою Томоса про автокефалію частина Московського патріархату (МП), яка не захоче приєднуватися до єдиної помісної православної церкви, має перейменуватись у «Російську православну церкву в Україні».



Як повідомлялося, в УПЦ Московського патріархату заявили, що томос про надання автокефалії Українській православній церкві вже написаний.



В УПЦ МП заявляли, що Патріарх УПЦ КП Філарет закликає до «релігійної війни».



Нагадаємо, 19 квітня Рада підтримала звернення президента про створення Української помісної церкви.



Порошенко зустрівся з представниками українських церков. Патріарх УПЦ КП Філарет та предстоятель УАПЦ Макарій передали главі держави звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві Томосу про автокефалію. Відтак глави українських церков закликали Варфоломія надати дозвіл на створення єдиної української церкви.



УПЦ Київського патріархату також закликала УПЦ МП підтримати створення помісної церкви. В УПЦ МП заявили, що немає ніяких підстав для визнання іншої православної церкви.



Довідково:



Помісна церква — це об'єднання всіх православних вірян, яке створюється за територіальним принципом. Помісна церква виступає на противагу вселенській, стає незалежною та самоврядною на території певної держави і зазвичай узгоджується з політико-адміністративним поділом та державними кордонами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вселенський патріархат може надавати автокефалію будь-якій церкві, яка про це просить, без згоди інших церков.До такого рішення 2 вересня дійшли учасники Архієрейського собору Константинопольської церкви, який відбувається у Стамбулі, – пише Громадське 1 вересня у Стамбулі розпочався Архієрейський собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання українській Православній церкві автокефалії.Собор триватиме до 3 вересня. Питання України планують розглянути 2 вересня у другій половині дня. Якщо під час обговорення ідею надання автокефалії Україні підтримає більшість ієрархів — тоді для надання Томосу Києву не буде жодних процедурних перепон.1 вересня ієрархи, що прибули до Стамбула, відзначили початок церковного року (у православних церквах новий літургійний рік починається 1 вересня).Очікується, що після консультацій з єпископами з усього світу, Константинопольський патріархат може остаточно визначити терміни надання Томосу — грамоти, яка оголосить про незалежність Української православної церкви.Раніше Українська православна церква Київського патріархату заявила, що Вселенський Патріархат може дозволити автокефалію в Україні до кінця року.Зранку 31 серпня московський патріарх Кирило прибув до Стамбула на зустріч з Константинопольським патріархом Варфоломієм. Константинопольський патріарх повідомив патріарху Кирилу про впровадження автокефалії в Україні.У Російській православній церкві відреагували на заяви президента Українипро «твердий намір розрубати зв’язки» з церквою РФ. У РПЦ Московського патріархату заявили, що це було «відчайдушною спробою утримати владу».Предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що після отримання Українською церквою Томоса про автокефалію частина Московського патріархату (МП), яка не захоче приєднуватися до єдиної помісної православної церкви, має перейменуватись у «Російську православну церкву в Україні».Як повідомлялося, в УПЦ Московського патріархату заявили, що томос про надання автокефалії Українській православній церкві вже написаний.В УПЦ МП заявляли, що Патріарх УПЦ КП Філарет закликає до «релігійної війни».Нагадаємо, 19 квітня Рада підтримала звернення президента про створення Української помісної церкви.Порошенко зустрівся з представниками українських церков. Патріарх УПЦ КПта предстоятель УАПЦпередали главі держави звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві Томосу про автокефалію. Відтак глави українських церков закликали Варфоломія надати дозвіл на створення єдиної української церкви.УПЦ Київського патріархату також закликала УПЦ МП підтримати створення помісної церкви. В УПЦ МП заявили, що немає ніяких підстав для визнання іншої православної церкви.

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