вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відключать світло на 17 вулицях

У Луцьку відключать світло на 17 вулицях
У Луцьку припинять електропостачання одразу на 17 вулицях.

Про це повідомили на сайті ПрАТ «Волиньобленерго».

Зокрема, у понеділок, 3 вересня, світла не буде на таких вулицях:

09:00 - 13:00 - вул. Нахімова; Холодноярська; Яблунева; Путінцева; Менделеєва; Нестерова; Попова; Степана Кривенького; Липова; Ватутіна; Дубова; Берестова; Володимирська, 44-68;

13:00 - 17:00 - вул. Вишківська, 1-27; провулок Героїв Упа.

09:00 - 17:00 - вул.Замкова; вул.Кафедральна, 16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відключення, світло, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відключать світло на 17 вулицях
Сьогодні, 22:07
Напився і прийшов до дітей: патрульні припинили сімейне насильство у Ковелі
Сьогодні, 21:37
Українській церкві можуть надати автокефалію без згоди Росії
Сьогодні, 21:23
У Луцьку на зупинці виявили тіло чоловіка, – ЗМІ. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Озеро Світязь – одне із наймальовничіших в Україні
Сьогодні, 19:45
Схожі новини
Де у Луцьку не буде світла 27 серпня Де у Луцьку не буде світла 27 серпня
26 серпень, 23:13
Де у Луцьку не буде світла 14 серпня Де у Луцьку не буде світла 14 серпня
13 серпень, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 червня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 червня
18 червень, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 червня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 червня
07 червень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відключать світло на 17 вулицях
Сьогодні, 22:07
 0
Напився і прийшов до дітей: патрульні припинили сімейне насильство у Ковелі
Сьогодні, 21:37
 0
Українській церкві можуть надати автокефалію без згоди Росії
Сьогодні, 21:23
 0
У Луцьку на зупинці виявили тіло чоловіка, – ЗМІ. ФОТО
Сьогодні, 20:35
 0
Озеро Світязь – одне із наймальовничіших в Україні
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8