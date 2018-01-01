У Луцьку відключать світло на 17 вулицях





Про це повідомили на сайті ПрАТ «Волиньобленерго».



Зокрема, у понеділок, 3 вересня, світла не буде на таких вулицях:



09:00 - 13:00 - вул. Нахімова; Холодноярська; Яблунева; Путінцева; Менделеєва; Нестерова; Попова; Степана Кривенького; Липова; Ватутіна; Дубова; Берестова; Володимирська, 44-68;



13:00 - 17:00 - вул. Вишківська, 1-27; провулок Героїв Упа.



09:00 - 17:00 - вул.Замкова; вул.Кафедральна, 16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку припинять електропостачання одразу на 17 вулицях.Про це повідомили на сайті ПрАТ «Волиньобленерго».Зокрема, у понеділок, 3 вересня, світла не буде на таких вулицях:09:00 - 13:00 - вул. Нахімова; Холодноярська; Яблунева; Путінцева; Менделеєва; Нестерова; Попова; Степана Кривенького; Липова; Ватутіна; Дубова; Берестова; Володимирська, 44-68;13:00 - 17:00 - вул. Вишківська, 1-27; провулок Героїв Упа.09:00 - 17:00 - вул.Замкова; вул.Кафедральна, 16.

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