У Луцьку відключать світло на 17 вулицях
Сьогодні, 22:07
У Луцьку припинять електропостачання одразу на 17 вулицях.
Про це повідомили на сайті ПрАТ «Волиньобленерго».
Зокрема, у понеділок, 3 вересня, світла не буде на таких вулицях:
09:00 - 13:00 - вул. Нахімова; Холодноярська; Яблунева; Путінцева; Менделеєва; Нестерова; Попова; Степана Кривенького; Липова; Ватутіна; Дубова; Берестова; Володимирська, 44-68;
13:00 - 17:00 - вул. Вишківська, 1-27; провулок Героїв Упа.
09:00 - 17:00 - вул.Замкова; вул.Кафедральна, 16.
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Про це повідомили на сайті ПрАТ «Волиньобленерго».
Зокрема, у понеділок, 3 вересня, світла не буде на таких вулицях:
09:00 - 13:00 - вул. Нахімова; Холодноярська; Яблунева; Путінцева; Менделеєва; Нестерова; Попова; Степана Кривенького; Липова; Ватутіна; Дубова; Берестова; Володимирська, 44-68;
13:00 - 17:00 - вул. Вишківська, 1-27; провулок Героїв Упа.
09:00 - 17:00 - вул.Замкова; вул.Кафедральна, 16.
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