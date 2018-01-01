Повідомили, які «євробляхи» найпопулярніші в Україні





Проблема з "євробляхами" досі не вирішена. Зігдно із законопроектом №8488 мали б вводитися обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення, а також посилилась би відповідальність за порушення митних правил. Але на разі на цьому лише піаряться популісти, - пише



Кількість угод на українському ринку щомісяця становить 8-12 тисяч. Середня вартість "євробляхи" 1,5-2 тисячі доларів.



Найпопулярнішим автомобілем з іноземною реєстрацією є Volkswagen. Попит на нього становить 17,7% усього ринку.



На другій сходинці Opel – 12,1%. Далі українці надають перевагу Audi (10,7%), BMW (10,1%) і Mercedes (8,2%).



Лише з початку року в Україну було ввезено 911 тисяч автівок на іноземній реєстрації, з них не вивезено 339 тисяч.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19% або ж кожний п'ятий автомобіль на вторинному ринку України зарєєстрований на іноземних номерах. Найпопулярніші автівки -німецької марки Volkswagen.Проблема з "євробляхами" досі не вирішена. Зігдно із законопроектом №8488 мали б вводитися обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення, а також посилилась би відповідальність за порушення митних правил. Але на разі на цьому лише піаряться популісти, - пише 24 канал Кількість угод на українському ринку щомісяця становить 8-12 тисяч. Середня вартість "євробляхи" 1,5-2 тисячі доларів.Найпопулярнішим автомобілем з іноземною реєстрацією є Volkswagen. Попит на нього становить 17,7% усього ринку.На другій сходинці Opel – 12,1%. Далі українці надають перевагу Audi (10,7%), BMW (10,1%) і Mercedes (8,2%).Лише з початку року в Україну було ввезено 911 тисяч автівок на іноземній реєстрації, з них не вивезено 339 тисяч.

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