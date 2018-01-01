Луцький двір засяє вогнями
Сьогодні, 01:11
У Луцьку збудують мережі зовнішнього освітлення на прибудинковій території на проспекті Молоді,10а.
Про це йдеться у договорі, підписаному 29 серпня між департаментом ЖКГ та комунальним підприємством «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло», - пише Волинь Online.
Строк виконання робіт – 29 серпня – 31 грудня 2018. Вартість робіт – 69,956 тисячі гривень. Гарантійні строки – 5 років з моменту підписання договору.
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Про це йдеться у договорі, підписаному 29 серпня між департаментом ЖКГ та комунальним підприємством «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло», - пише Волинь Online.
Строк виконання робіт – 29 серпня – 31 грудня 2018. Вартість робіт – 69,956 тисячі гривень. Гарантійні строки – 5 років з моменту підписання договору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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