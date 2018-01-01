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Луцький двір засяє вогнями

Луцький двір засяє вогнями
У Луцьку збудують мережі зовнішнього освітлення на прибудинковій території на проспекті Молоді,10а.

Про це йдеться у договорі, підписаному 29 серпня між департаментом ЖКГ та комунальним підприємством «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло», - пише Волинь Online.

Строк виконання робіт – 29 серпня – 31 грудня 2018. Вартість робіт – 69,956 тисячі гривень. Гарантійні строки – 5 років з моменту підписання договору.

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Теги: Луцьк, освітлення, двір
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