Луцький двір засяє вогнями





Про це йдеться у договорі, підписаному 29 серпня між департаментом ЖКГ та комунальним підприємством «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло», - пише



Строк виконання робіт – 29 серпня – 31 грудня 2018. Вартість робіт – 69,956 тисячі гривень. Гарантійні строки – 5 років з моменту підписання договору.

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