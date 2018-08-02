Два волинські фестивалі змагаються за престижну «культурну» премію





Іестивалі борються за перемогу у номінації



Основна мета премії - популяризувати соціальні проекти і талановитих громадських діячів, які формують майбутнє країни. Як перша і єдина премія подібного роду, Social Project Awards спрямована на визнання внеску громадських діячів у розвиток громадянського суспільства України та сприяння піднесенню соціальних проектів в країні.



Переможців визначають за результатами онлайн голосування та оцінювання експертною радою.



Віддати свій голов за "Бандерштат" можна ТУТ, а за "Княжий" - ТУТ.



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