Два волинські фестивалі змагаються за престижну «культурну» премію
02 вересень, 23:11
Волинські фестивалі "Бандерштат" та "Княжий" змагаються за премію у сфері соціальних проектів і соціальних інновацій "Social Project Awards".
Іестивалі борються за перемогу у номінації "Культура".
Основна мета премії - популяризувати соціальні проекти і талановитих громадських діячів, які формують майбутнє країни. Як перша і єдина премія подібного роду, Social Project Awards спрямована на визнання внеску громадських діячів у розвиток громадянського суспільства України та сприяння піднесенню соціальних проектів в країні.
Переможців визначають за результатами онлайн голосування та оцінювання експертною радою.
Віддати свій голов за "Бандерштат" можна ТУТ, а за "Княжий" - ТУТ.
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Іестивалі борються за перемогу у номінації "Культура".
Основна мета премії - популяризувати соціальні проекти і талановитих громадських діячів, які формують майбутнє країни. Як перша і єдина премія подібного роду, Social Project Awards спрямована на визнання внеску громадських діячів у розвиток громадянського суспільства України та сприяння піднесенню соціальних проектів в країні.
Переможців визначають за результатами онлайн голосування та оцінювання експертною радою.
Віддати свій голов за "Бандерштат" можна ТУТ, а за "Княжий" - ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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