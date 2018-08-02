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Два волинські фестивалі змагаються за престижну «культурну» премію

Два волинські фестивалі змагаються за престижну «культурну» премію
Волинські фестивалі "Бандерштат" та "Княжий" змагаються за премію у сфері соціальних проектів і соціальних інновацій "Social Project Awards".

Іестивалі борються за перемогу у номінації "Культура".

Основна мета премії - популяризувати соціальні проекти і талановитих громадських діячів, які формують майбутнє країни. Як перша і єдина премія подібного роду, Social Project Awards спрямована на визнання внеску громадських діячів у розвиток громадянського суспільства України та сприяння піднесенню соціальних проектів в країні.

Переможців визначають за результатами онлайн голосування та оцінювання експертною радою.

Віддати свій голов за "Бандерштат" можна ТУТ, а за "Княжий" - ТУТ.

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Теги: фестиваль, Бандерштат, Княжий, голосування
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Сьогодні, 00:00
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02 вересень, 23:11
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