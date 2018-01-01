«Волинь» програла київській команді

У футбольному двобої «Волинь» поступилася команді «Оболонь-Бровар» - «хрестоносці» програли із рахунком 2:4.З перших хвилин гри підопічніпоказали неабияке бажання реабілітуватися за поразку в минулому турі перед власними уболівальниками, - повідомляють на сайті ФК «Волинь».Перша половина першого тайму минула під методичне підтискання гравцями «Волині» штрафного майданчика суперників. «Хрестоносці» подовгу володіли м’ячем, активно включали фланги, подавали багато стандартів, а перший серйозний момент для взяття воріт втратив, удар якого після передачіпарирував голкіпер гостей. Команди дуже часто намагалися вирішити епізоди дальніми ударами, однак особливих труднощів у воротарів з ними не виникало. А у момент, коли волиняни серйозно притиснули гостей на чужій половині, як не дивно, стався гол «Пивоварів». Вони вийшли у рідкісну масовану атаку, вибороли м’яч на правому фланзі атаки та здійснили простріл у нашу карну зону, а вже тамскинув «кулястого» на самотнього, який ударом з близької відстані «прошив»– 0:1. Зрівняти рахунок наші футболісти могли під завісу першого тайму, однак м’яч після удару Сіаваша Хагназарі та «коректування» Козьбана накрив голкіпер. Тож на перерву суперники пішли за мінімальної переваги «Оболоні Бровара».У другому таймі «Волинь» перебудувалася та ще активніше пішла в атаку. Особливо старався Денис Кожанов – після його двох ударів Федорівський змушений був демонструвати неабияку майстерність та витягувати важкі м’ячі. А далі стадіон «Авангард» накрило хвилею шоку –зважився на шалений дальній удар з льоту, а «кулястий» перелетів Когута та опустився прямісінько у кут наших воріт – 0:2.Волиняни пішли «ва-банк»: у бій ринулися свіжі Іта, які разом з партнерами по команді влаштували справжню навалу на ворота «Оболоні Бровара». Федорівський потягнув удар в дальню «дев’ятку» від Євгена Непляха, однак на 73-й хвилині був безсилим:з «лівої» шикарно виконав штрафний удар та відправив шкіряну кулю прямісінько у дальній кут воріт – 1:2. Стало набагато цікавіше, хоча одразу після цього ми могли пропустити –ударом з-за меж карної зони потряс поперечину наших воріт. Шалений тиск «Волині» приніс свої плоди на 84-й хвилині, колизупинив у власному карному майданчику політ м’яча рукою.чітко виконав пенальті, знову підірвавши глядачів на стадіоні зі своїх місць – 2:2!Друга хвиля атаки гостей після стандарту завершилася зміщенням у центр та точним ударому дальній кут наших воріт – 2:3. А в компенсований арбітром час гості на грані офсайду ще раз втекли у контратаку, а Корнєв віддав на порожні ворота– 2:4.Наступна битва на «Авангарді» в рамках чемпіонату України відбудеться уже за два тижні: 15 вересня о 18:00 підопічні Андрія Тлумака зіграють вдома проти «Балкан» та знову зроблять все, аби повернутися на переможний шлях.